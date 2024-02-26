Минюст объясняет, почему пока нельзя отчуждать принадлежащие России и Беларуси санатории

Министерство юстиции (Минюст) продолжает искать правовые решения по отчуждению принадлежащих России и Беларуси санаториев "Янтарний берег" и "Белоруссия", сообщили представители ведомства.
В ведомстве отметили, что действия с Домом Москвы и санаториями требуют разных правовых решений.
Законопроект о перенятии Дома Москвы был создан как инициатива Комиссии по национальной безопасности в сотрудничестве с Минюстом и учреждениями государственной безопасности, чтобы предотвратить угрозу для латвийской государственности и пресечь политические мероприятия под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам, угрожающие национальной безопасности.
А в санаториях, принадлежащих России и Беларуси, сейчас не ведется никакой хозяйственной деятельности, не выявлено и проведение антигосударственных мероприятий под прикрытием каких-либо культурных, спортивных или иных видов деятельности, которые бы обосновывали использование инструментов самозащиты демократии в отношении этих объектов.
В связи с этим метод перенятия Дома Москвы неприменим в случае санаториев.
Латвия - правовое и демократическое государство, отмечают в министерстве, и для того, чтобы иметь возможность перенять в собственность государства какой-либо объект, необходимо строгое правовое обоснование. Строгое правовое обоснование уменьшает риск того, что Латвии следовало бы отменить свое решение, если бы ее односторонние действия оспорили в суде. Такой исход не был бы в интересах Латвии и Украины.
В случае, если Минюст получит информацию от правоохранительных органов о прямой или косвенной угрозе безопасности государства, связанной с этим имуществом, Минюст будет действовать соответствующим образом. Сейчас учреждение продолжает искать правовые решения.
Ранее сообщалось, что Министерство сообщения планирует передать в собственность Минфина Дом Москвы, чтобы затем продать его с аукциона.
11 января Сейм в окончательном чтении принял закон "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угрозы государственной безопасности", который предусматривает перенятие в государственную собственность так называемого Дома Москвы.
Цель закона - гарантировать безопасность латвийского государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю.
По словам авторов - Комиссии по национальной безопасности - закон обеспечит прекращение политической деятельности, угрожающей национальной безопасности Латвии под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы, ликвидацию Дома Москвы как "бренда" политики российских соотечественников и устранение угрозы для государственности и национальной безопасности Латвии.
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