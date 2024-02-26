Минюст объясняет, почему пока нельзя отчуждать принадлежащие России и Беларуси санатории

В ведомстве отметили, что действия с Домом Москвы и санаториями требуют разных правовых решений.

Законопроект о перенятии Дома Москвы был создан как инициатива Комиссии по национальной безопасности в сотрудничестве с Минюстом и учреждениями государственной безопасности, чтобы предотвратить угрозу для латвийской государственности и пресечь политические мероприятия под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам, угрожающие национальной безопасности.

А в санаториях, принадлежащих России и Беларуси, сейчас не ведется никакой хозяйственной деятельности, не выявлено и проведение антигосударственных мероприятий под прикрытием каких-либо культурных, спортивных или иных видов деятельности, которые бы обосновывали использование инструментов самозащиты демократии в отношении этих объектов.

В связи с этим метод перенятия Дома Москвы неприменим в случае санаториев.