Латвийские финансовые учреждения стали меньше зарабатывать

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений в январе составила 27,811 млрд евро, что на 4,6% или 1,217 млрд евро больше, чем в конце 2023 года (26,593 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 13,558 млрд евро (+2,2%), в том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 113,49 млрд евро (+2,3%), а остаток выданных в зарубежной валюте кредитов составил 68,6 млн евро (-15,4%).

Остаток вкладов резидентов составил 18,193 млрд евро (+2,2%), в том числе вкладов в евро - 17,091 млрд евро (+3,7%), вкладов в зарубежных валютах - 11,102 млрд евро (-16,8%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений составили в конце января 3,672 млрд евро, что на 12,4% больше, чем годом ранее.

В 2023 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 573,5 млн евро, что на 75,8% больше 2022 года, в том числе в январе - 51,9 млн евро.

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