ВИДЕО ⟩ Соседка развела в многоквартирном доме крысиное царство из 50 питомцев

Жители многоквартирного дома в Цесисе уже как минимум два года страдают от невыносимого запаха. И неудивительно: одна из соседок держит в квартире клетки, в которых живет как минимум 50 крыс, сообщает программа LTV 4. studija.
Житель дома, пожелавший сохранить анонимность, рассказал журналистам, что жаловался и в Продовольственно-ветеринарную службу, и в полицию, но получил ответ, что на частной территории каждый может делать что хочет.
Программа выяснила, что в самой квартире никто не живет - есть только клетки с грызунами. Женщина, которая содержит в своей квартире легион крыс, рассказывает, что спасает их от гибели - находит грызунов, выброшенных в мусорные баки, или забирает их у людей, которые отказываются от своих питомцев.
Инцидент прокомментировали как муниципальная полиция, так и Продовольственно-ветеринарная служба.
Подробнее - в сюжете 4. studija.
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