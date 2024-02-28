ВИДЕО ⟩ Соседка развела в многоквартирном доме крысиное царство из 50 питомцев

Житель дома, пожелавший сохранить анонимность, рассказал журналистам, что жаловался и в Продовольственно-ветеринарную службу, и в полицию, но получил ответ, что на частной территории каждый может делать что хочет.

Программа выяснила, что в самой квартире никто не живет - есть только клетки с грызунами. Женщина, которая содержит в своей квартире легион крыс, рассказывает, что спасает их от гибели - находит грызунов, выброшенных в мусорные баки, или забирает их у людей, которые отказываются от своих питомцев.