Начат сбор подписей за расторжение налоговой конвенции с Беларусью

В качестве представителя инициативы указан Каспарс Румба. Он объясняет, что для того, чтобы способствовать прекращению боевых действий в Украине, экономические отношения с Россией и ее союзниками должны быть максимально сокращены до тех пор, пока не произойдет смена режима.

По его мнению, применение налоговых льгот для экономических отношений с Беларусью в нынешних условиях аморально, неоднозначно и должно быть прекращено, поскольку Беларусь является союзником России в войне.

Он также отметил, что деньги латвийских налогоплательщиков, которые могут быть направлены на финансирование других приоритетов, сейчас тратятся на физическую защиту от гибридной войны и строительство забора на границе с Беларусью, а латвийские пограничники рискуют в столкновениях с беженцами, которых Беларусь намеренно выталкивает в Латвию и Евросоюз.

Поэтому он призывает Латвию прекратить действие конвенции с Беларусью о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов. В описании идеи поясняется, что в условиях, когда на границе с Беларусью строится забор, чтобы остановить организованную гибридную войну, "двулично продолжать применять налоговые льготы в сделках с этой страной".

По мнению Румбы, выгодой от прекращения действия конвенции станет, прежде всего, дополнительная безопасность. Уменьшение платежей в Беларусь приведет к сокращению доходов Беларуси и транзитных доходов России, что приведет к более быстрому прекращению военных действий. Во-вторых, по его мнению, это еще и вопрос общественной морали.

"Необходимо прекратить аморальное и двуличное сотрудничество со страной, которая обеспечивает поддержку войны в Украине, приветствует "вагнеровцев" и, скорее всего, позволяет использовать свою территорию для закрытия сухопутной границы стран Балтии с остальной Европой", - подчеркивает Румба.

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