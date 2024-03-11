Видео ⟩ Мужчина годами терроризирует соседей; жители удивлены "беззубостью" полиции

"Уехавший сосед больше не может здесь жить, потому что Андрей избил его. Теперь он снимает квартиру в Олайне. Но Андрей встречает его в Олайне и тоже не оставляет в покое. Продавец нашей квартиры предупредил, что Андрей неадекватен, но мы не думали, что он окажется настолько неадекватным. На меня тоже нападал. Ладно, я не хочу какой-то дружбы, не хочу вместе жарить шашлыки. Но я не хочу зла. Зачем вредить соседям?" - говорит женщина.

Дангира рассказала, что сосед физически напал на нее и ее мужа. Она и другие слышали, что он не только ругается и нападает, но и нарушает порядок в доме и во дворе, который является общей собственностью всех владельцев квартир.

По словам очевидцев, он своей жизнью деградирует и портит двор. Также Андрей наблюдает за соседями с помощью камер наблюдения, хотя согласия остальных он не получил.

Жильцы также зафиксировали, как он катается на мотоцикле-внедорожнике и портит придомовую территорию, причем, по словам очевидцев, ездит он без прав. На одной из видеозаписей, сделанных жильцами, неугомонный Андрей, прежде чем сесть на мотоцикл, говорит одному из них: "Я собираюсь перепахать все это место! Ни один полицейский мне ничего не сделает!".