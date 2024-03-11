Видео ⟩ Мужчина годами терроризирует соседей; жители удивлены "беззубостью" полиции

Мужчина уже несколько лет применяет психологическое и даже физическое насилие в отношении соседей, сообщили программе Bez Tabu жители двух многоквартирных домов в Олайнском крае.
Образ жизни мужчины раздражает соседей из-за чего некоторые уже покинули край, а другие задумываться о переезде.
Многочисленные обращения в полицию не повлияли на мужчину, поэтому опрошенные считают, что ему пора лечиться, однако полиция не решается привлекать медиков.
Полтора года назад программа Bez Tabu уже рассказывала о тревожных буднях двух многоквартирных домов в Олайнском крае, на окраине поселка Эзиша. Тогда жители рассказали, что их конфликт с мужчиной, по имени Андрей длится уже пять лет.
В начале марта этого года команда вновь отреагировала на тревожный звонок жителей этих домов.
В этом году, по словам жителей, ничего не изменилось, а конфликт с соседом даже обострился: он продолжает применять эмоциональное и даже физическое насилие по отношению к жителям.
Например, в отношении литовки Дангиры и ее мужа Эрика. Семья купила квартиру в этом отдаленном крае три года назад.
Дангира рассказала, что один из соседей уже покинул дом из-за Андрея. Семья Дангиры и Эрика уже подумывает о том, чтобы последовать его примеру и уехать.
"Уехавший сосед больше не может здесь жить, потому что Андрей избил его. Теперь он снимает квартиру в Олайне. Но Андрей встречает его в Олайне и тоже не оставляет в покое. Продавец нашей квартиры предупредил, что Андрей неадекватен, но мы не думали, что он окажется настолько неадекватным. На меня тоже нападал. Ладно, я не хочу какой-то дружбы, не хочу вместе жарить шашлыки. Но я не хочу зла. Зачем вредить соседям?" - говорит женщина.
Дангира рассказала, что сосед физически напал на нее и ее мужа. Она и другие слышали, что он не только ругается и нападает, но и нарушает порядок в доме и во дворе, который является общей собственностью всех владельцев квартир.
По словам очевидцев, он своей жизнью деградирует и портит двор. Также Андрей наблюдает за соседями с помощью камер наблюдения, хотя согласия остальных он не получил.
Жильцы также зафиксировали, как он катается на мотоцикле-внедорожнике и портит придомовую территорию, причем, по словам очевидцев, ездит он без прав. На одной из видеозаписей, сделанных жильцами, неугомонный Андрей, прежде чем сесть на мотоцикл, говорит одному из них: "Я собираюсь перепахать все это место! Ни один полицейский мне ничего не сделает!".
"Не могу поправиться из-за постоянного стресса. Психиатр сказал - если так жить, то никогда не выздоровеешь. Если с ним что-то не так, его тоже надо лечить! Мы очень хотим, чтобы нам помогли. Надеюсь, в стране есть законы, которые смогут решить эту проблему", - рассказала женщина.
Команда Bez Tabuтакже встретилась с Андреем, и он признался, что однажды напал на соседа, за что был наказан общественными работами. Свое поведение он объясняет попыткой "навести порядок" в общей собственности. По его словам, он хотел превратить доли в общей собственности в реальные доли, чтобы у него была только своя личная территория во дворе.
"Я говорю им, что мы должны разделить доли, у нас совместная собственность. Они ходят ко мне, но я не хочу. Что с ними делать, если они дураки?! Не хочешь делиться - сам виноват! Я хочу тусоваться с друзьями в одной компании в своей части, а не с ними", - рассказал Андрей.
В муниципальной полиции Олайнского края сообщили, что за нарушения наказаны обе стороны конфликта: и Андрей, и его соседи.
Если человек кажется нездоровым и опасным для себя или окружающих, полицейские имеют право вызвать медиков и доставить лицо в медицинское учреждение, где медики смогут оценить состояние его здоровья и назначить лечение, сказал начальник муниципальной полиции Олайнского края Эрвин Силиньш.
Он добавил, что у сотрудников полиции нет опасений по поводу психического здоровья человека, поэтому медиков пока не вызывали.
Силиньш посоветовал жителям продолжать звонить в полицию, считая, что наказание за нарушения - это лучшая профилактика. Правда, как показывает тревожная атмосфера в поселке, наказания не мотивируют прекратить конфликт.
Полиция связывает конфликт не с чьими-то проблемами со здоровьем, а с неспособностью соседей найти общий язык и особенностями характера Андрея.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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