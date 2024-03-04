В Риге на школьной спортивной площадке задержан мужчина: он разделся до нижнего белья и мешал детям

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили мужчину, который вел себя вызывающе, однако уже был одет. Как полицейским рассказали очевидцы, поведение мужчины вызвало опасения по поводу безопасности детей, так как перед появлением полиции он разделся до нижнего белья, подходил к детям и мешал играть в мяч. Находящиеся на спортивной площадке взрослые зафиксировали его действия на фото.

Так как мужчина путался в описании ситуации, сотрудники муниципальной полиции вызвали Службы неотложной медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали, что госпитализация в медучреждение ему не нужна.

Принимая во внимание показания одного из детей, что в один момент мужчина снял и нижнее белье, его задержали и передали сотрудникам Государственной полиции, которые доставили мужчину в участок для проведения дальнейших процессуальных действий.

Заботясь о безопасности детей в Риге, муниципальная полиция регулярно обследует территории образовательных учреждений и их округу. RPP призывает быть бдительными, и в случае подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать о них полиции по единому номеру 112.

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