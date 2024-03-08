Это примерно 10 евро на мегаватт-час. И если бы даже произошло чудо и газ нам кто-то доставлял за 1 евро - мы бы все равно платили около 20 евро за все эти неотъемлемые расходы", - рассказал член правления Rīgas siltums Райвис Эллиньш.

В Rīgas siltums также отметили, что с помощью газа предприятие производит только 13% тепла, а еще 44% закупает у Latvenergo.

"Я думаю, что ТЭЦ, так же как и мы, закупают газ годом ранее и тратят его в этом году. На 100% я не скажу. Но если Latvenergo сейчас закупает газ - оно покупает его гораздо дешевле, и это точно окажет влияние на следующий сезон", - отметил член правления Rīgas siltums Райвис Эллиньш.

В Rīgas siltums уверены, что в следующем отопительном сезоне тариф будет ниже, чем сейчас - насколько именно, сейчас сказать нельзя.

По словам регулятора общественных услуг, похожая ситуация сложилась и во многих других края Латвии.

"Многие коммерсанты в конце прошлого года заключили фиксированные договоры на закупку топлива - сроком на несколько месяцев. Тогда выглядело, что цена была привлекательной по сравнению с ценами на начало прошло года. Но стоимость топлива продолжила снижаться. Сейчас мы каждый месяц получаем все больше заявок на снижение тарифов. И уже с первого числа следующего месяца большая часть из них вступит в силу", - отметил исполнительный директор SPRK Янис Микельсонс.

В SPRK напомнили, что в случае, если топливо становится дешевле, поставщик обязан пересмотреть тариф на тепло. Если этого не сделать, то последует предупреждение и штраф.

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