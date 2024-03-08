С приходом весны тарифы на газ заметно дешевеют, а это основное топливо для латвийских котельных. Но тарифы на тепло от Rīgas siltums не опускаются вслед за ценой газа и до сих пор почти в 2 раза выше, чем в 2021 году. Корреспондент Rus.LSM Сергей Герасимов выяснял подробности. Об этом пишет портал Rus.LSM.
Согласно данным программы, цена на газ в 2021 году и сейчас практически на одном уровне, при этом стоимость тепла в Риге сейчас гораздо выше, чем была раньше.
Сейчас Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) рассматривает новый проект тарифов от Rīgas siltums. Согласно нему отопление может подешеветь всего на 5 центов.
"Влияние компонента топливо в общем тарифе должно быть около 30-40 процентов. То есть в нормальной ситуации это снижение должно быть, конечно, если не в два раза, то уж точно более чем на пять центов",
- уверен депутат Рижской думы Виестурс Зепс ("Для развития Латвии").
В Rīgas siltums на это ответили, что закупают газ сразу на весь отопительный сезон. И он был куплен по более высокой цене, чем сейчас - примерно за 50-60 евро за мегаватт-час.
Также на тариф Rīgas siltums для потребителей влияют и другие факторы.
"Цена газа - это не только сам газ. Это и связанные с ним расходы - траты на его передачу, распределение, хранение в Инчукалнсе. А также стоимость квот на природный газ.
Это примерно 10 евро на мегаватт-час. И если бы даже произошло чудо и газ нам кто-то доставлял за 1 евро - мы бы все равно платили около 20 евро за все эти неотъемлемые расходы", - рассказал член правления Rīgas siltums Райвис Эллиньш.
В Rīgas siltums также отметили, что с помощью газа предприятие производит только 13% тепла, а еще 44% закупает у Latvenergo.
"Я думаю, что ТЭЦ, так же как и мы, закупают газ годом ранее и тратят его в этом году. На 100% я не скажу. Но если Latvenergo сейчас закупает газ - оно покупает его гораздо дешевле, и это точно окажет влияние на следующий сезон", - отметил член правления Rīgas siltums Райвис Эллиньш.
В Rīgas siltums уверены, что в следующем отопительном сезоне тариф будет ниже, чем сейчас - насколько именно, сейчас сказать нельзя.
По словам регулятора общественных услуг, похожая ситуация сложилась и во многих других края Латвии.
"Многие коммерсанты в конце прошлого года заключили фиксированные договоры на закупку топлива - сроком на несколько месяцев. Тогда выглядело, что цена была привлекательной по сравнению с ценами на начало прошло года. Но стоимость топлива продолжила снижаться. Сейчас мы каждый месяц получаем все больше заявок на снижение тарифов. И уже с первого числа следующего месяца большая часть из них вступит в силу", - отметил исполнительный директор SPRK Янис Микельсонс.
В SPRK напомнили, что в случае, если топливо становится дешевле, поставщик обязан пересмотреть тариф на тепло. Если этого не сделать, то последует предупреждение и штраф.
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