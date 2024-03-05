Полиция выяснила, кто взрывал петарды на акции в поддержку Украины в Даугавпилсе

Молодые люди в выходной день приехали из Прейли, приобрели маломощные петарды и взорвали их по меньшей мере в трех или четырех местах в городе, преимущественно выбрасывая их из автомобиля.

О том, что это происходило во время мероприятия, в том числе во время минуты молчания, в полиции говорят - совпадение.

В свою очередь организатор мероприятия указывает, что есть основания думать о том, что это были спланированные и координированные действия. Она обратилась в Службу государственной безопасности.

У очевидцев возникли вопросы и связи с тем, почему хулиганов нельзя было задержать прямо во время мероприятия. В полиции пояснили, что сначала думали, что петарды бросали прохожие, однако после анализа записей с камер видеонаблюдения первые подозрения не подтвердились. Молодые люди вернулись в город и на следующие выходные.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!