Со следующего года будет действовать новый закон о бухгалтерском учете

По сравнению с действующим сейчас законом, в новом Законе о бухгалтерском учете статьи имеют названия, а части статей пронумерованы, в отдельных статьях дано разъяснение используемых в законе терминов, цель и сфера деятельности закона, во включенных в закон полномочиях Кабинета министров определены основные направления содержания правил.

В связи с развитием информационных технологий и бухгалтерских компьютерных программ и все более широким использованием программного обеспечения для бухгалтерских информационных компьютерных систем в бухгалтерском учете на предприятиях, изменилась практика подготовки, обращения и хранения подтверждающих документов бухгалтерского учета, а также практика ведения бухгалтерских регистров и подготовки финансовых отчетов. Ведение бухгалтерских регистров в бумажной форме, когда данные записываются в соответствующие регистры вручную (мануально), было заменено в основном ведением бухгалтерских регистров в электронной форме, где, с применением соответствующих компьютерных программ, мануально или автоматически введенные данные автоматически включаются в соответствующие регистры. Поэтому в новом Законе о бухгалтерском учете больше внимания уделяется подготовке документов, ведению и хранению бухгалтерских регистров в электронном виде, а также предусмотрены разные требования к месту хранения бухгалтерских документов в электронной форме и в бумажной форме.

Кроме того, в новом Законе о бухгалтерском учете уточняется круг лиц, на которых распространяются установленные в этом законе требования и определены более конкретные требования к проведению инвентаризации и к подготовке финансовых отчетов.

В отличие от действующего сейчас закона, в новом Законе о бухгалтерском учете более точно определены обязанности и права руководителей предприятия, уточняется определение лица, ведущего бухгалтерский учет, – бухгалтера или бухгалтер-аутсорсинга, а также компетенция Министерства финансов в области бухгалтерского учета.