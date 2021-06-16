Ср, 16.06.2021
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Со следующего года будет действовать новый закон о бухгалтерском учете

ФОТО: Пресс-фото

В Сейме принят новый Закон о бухгалтерском учете, вступающий в силу 1 января 2022 года. Новый закон разработан для улучшения и усовершенствования регулирования бухгалтерского учета, включенного в действующий сейчас Закон о бухгалтерском учете, который был принят в 1992 году, и заменит упомянутый закон. В соответствии с новым Законом о бухгалтерском учете, будут пересмотрены и усовершенствованы восемь правил Кабинета министров, изданных на основе действующего закона, которые вступят в силу одновременно с Законом о бухгалтерском учете.

По сравнению с действующим сейчас законом, в новом Законе о бухгалтерском учете статьи имеют названия, а части статей пронумерованы, в отдельных статьях дано разъяснение используемых в законе терминов, цель и сфера деятельности закона, во включенных в закон полномочиях Кабинета министров определены основные направления содержания правил.

В связи с развитием информационных технологий и бухгалтерских компьютерных программ и все более широким использованием программного обеспечения для бухгалтерских информационных компьютерных систем в бухгалтерском учете на предприятиях, изменилась практика подготовки, обращения и хранения подтверждающих документов бухгалтерского учета, а также практика ведения бухгалтерских регистров и подготовки финансовых отчетов. Ведение бухгалтерских регистров в бумажной форме, когда данные записываются в соответствующие регистры вручную (мануально), было заменено в основном ведением бухгалтерских регистров в электронной форме, где, с применением соответствующих компьютерных программ, мануально или автоматически введенные данные автоматически включаются в соответствующие регистры. Поэтому в новом Законе о бухгалтерском учете больше внимания уделяется подготовке документов, ведению и хранению бухгалтерских регистров в электронном виде, а также предусмотрены разные требования к месту хранения бухгалтерских документов в электронной форме и в бумажной форме.

Кроме того, в новом Законе о бухгалтерском учете уточняется круг лиц, на которых распространяются установленные в этом законе требования и определены более конкретные требования к проведению инвентаризации и к подготовке финансовых отчетов.

В отличие от действующего сейчас закона, в новом Законе о бухгалтерском учете более точно определены обязанности и права руководителей предприятия, уточняется определение лица, ведущего бухгалтерский учет, – бухгалтера или бухгалтер-аутсорсинга, а также компетенция Министерства финансов в области бухгалтерского учета.

В новый закон из действующего сейчас закона перенесено регулирование о лицензировании бухгалтер-аутсорсинга и о введении регистра публичного бухгалтер-аутсорсинга, а также об административных нарушениях в сфере бухгалтерского учета и компетенции в процессе административных нарушений.

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