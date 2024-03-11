"Чтобы содержать сеть государственных автодорог в лучшем состоянии, на обеспечение, чтобы ремонты проводили быстрее, чем дороги успевают разрушиться, потребовалось бы порядка 600 миллионов в год. К этой сумме мы никогда не приближались", - заявил в интервью TVNET+ председатель правления Latvijas Valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис.

"Если говорить о государственных автодорогах местного значения, то нужно отметить несколько вещей. Большая часть из них - с небольшой или совсем маленькой интенсивностью движения и с гравийным покрытием. Они - в плохом техническом состоянии, в хорошем состоянии из них всего 15%. Причина - нехватка финансирования.

Стоит отметить, что Латвия - одна из наименее обжитых стран Европы, что означает, что одному латвийскому налогоплательщику нужно...