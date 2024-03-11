Нужна ли Латвии АЭС и где ее построить? Возможно - в Латгалии, на озере Разнас

Латвия задумалась о развитии атомной энергетики. И сейчас решается вопрос, делать ли это в сотрудничестве с Эстонией, самостоятельно или отказаться от мирного атома вообще. В свое время уже предпринимались попытки построить мощную региональную Висагинскую АЭС вместе с Литвой, потерпевшие сокрушительное фиаско. TVNET+ разобрался, что на повестке дня сейчас.
Министерство климата и энергетики Латвии подготовило информационное сообщение "Возможности развития атомной энергетики в Латвии". В документе отмечается, что к 2030 году доля возобновляемой энергии в конечном потреблении достигнет 57%. Базовые же мощности на данный момент обеспечивают принадлежащие АО Latvenergo ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 общей мощностью 1039 МВт и каскад ГЭС (общая установленная мощность 1558 МВт), станции которого работают на полную мощность преимущественно весной, в паводок.
И в долгосрочной перспективе, в свете планируемого отказа от использования ископаемых энергоресурсов, надо найти какие-то решения по обеспечению базовыми генерирующими мощностями. Вот возможные варианты, которые можно комбинировать:
- Развитие хранилищ для аккумулирования энергии, выработанной солнечными и ветровыми электростанциями.
- Развитие водородной отрасли, с перспективой полной замены природного газа водородом.
- Строительство малых АЭС (Small Modular Reactor, SMR).
Впрочем, министерство признает, что все эти инициативы пока что в зачаточной стадии. Так что затраты на внедрение и преимущества пока что трудно оценить.
Из всех трех вариантов в ближайшей перспективе наиболее реалистическими выглядят АЭС. И реализовать проект можно двумя способами: