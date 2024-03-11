Нужна ли Латвии АЭС и где ее построить? Возможно - в Латгалии, на озере Разнас

Министерство климата и энергетики Латвии подготовило информационное сообщение "Возможности развития атомной энергетики в Латвии". В документе отмечается, что к 2030 году доля возобновляемой энергии в конечном потреблении достигнет 57%. Базовые же мощности на данный момент обеспечивают принадлежащие АО Latvenergo ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 общей мощностью 1039 МВт и каскад ГЭС (общая установленная мощность 1558 МВт), станции которого работают на полную мощность преимущественно весной, в паводок.

И в долгосрочной перспективе, в свете планируемого отказа от использования ископаемых энергоресурсов, надо найти какие-то решения по обеспечению базовыми генерирующими мощностями. Вот возможные варианты, которые можно комбинировать:

Развитие хранилищ для аккумулирования энергии, выработанной солнечными и ветровыми электростанциями.

Развитие водородной отрасли, с перспективой полной замены природного газа водородом.

Строительство малых АЭС (Small Modular Reactor, SMR).

Впрочем, министерство признает, что все эти инициативы пока что в зачаточной стадии. Так что затраты на внедрение и преимущества пока что трудно оценить.

Из всех трех вариантов в ближайшей перспективе наиболее реалистическими выглядят АЭС. И реализовать проект можно двумя способами:

Сотрудничать с Эстонией, обеспечивая тем самым базовые мощности на региональном уровне

Самостоятельно развивать атомную энергетику, построив одну или несколько АЭС. Есть и карта мест, где потенциально можно разместить электростанции.