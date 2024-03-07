Глава Академии Генштаба РФ призвал готовиться к масштабной войне в Европе

Этот комментарий можно рассматривать как очередную попытку российских властей и пропаганды продвинуть версию о том, что России практически со всех сторон угрожают агрессивные страны, в первую очередь НАТО. Чего именно Россия хочет добиться, активно продвигая такую ​​версию, на данный момент не совсем ясно.

"Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе, возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты", - заявил Зарудницкий в своей колонке в военном журнале "Военная мысль", издаваемом Минобороны России.

Он считает, что США и их союзники "всеми силами пытаются сохранить свою гегемонию" и поставили перед собой цель нанести России "стратегическое поражение". Запад, по словам Зарудницкого также пытается добиться смены власти в России, чтобы "ограничить суверенитет России и подорвать ее территориальную целостность".

Поэтому Зарудницкий считает, что "кризисное противостояние" между Россией и Западом не закончится даже тогда, когда закончится вторжение в Украину, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.

"Начался процесс трансформации существующего мирового порядка, и он связан с нарастанием противоречий, что почти всегда приводит к применению военной силы", - говорит Зарудницкий.

Журнал "Военная мысль" уже второй раз за несколько дней говорит о возможном нападении Запада на Россию.

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