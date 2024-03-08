Это меньше, чем в 2022 году, когда в Латвию прибыло большое количество граждан Украины, поэтому потребность в рабочей силе была меньше.

В январе этого года Управление по делам гражданства и миграции выдало на 200 разрешений больше, чем в январе прошлого года, и, скорее всего, эти цифры будут расти.

В настоящее время гастарбайтеры в Латвию в основном едут из Индии и Узбекистана.

В Латвии насчитывается 877 000 работающих в возрасте 15-74 лет, 50 000 безработных, а 430 000 человек экономически неактивны.

Это свидетельствует о том, что на рынке труда еще есть внутренние резервы. Что касается привлечения трудовых мигрантов из третьих стран, то в последние годы эти показатели растут, и в 2023 году их доля на рынке труда составляла 2%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!