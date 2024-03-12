Латвия планирует усилить меры против авиапассажиров-нарушителей

Соответствующий законопроект подготовлен Министерством сообщения.



Латвия уже давно подписала Токийскую конвенцию о преступлениях и других противоправных действиях, совершаемых на борту воздушных судов, однако протокол от 2014 года все еще не ратифицирован. Этот документ оговаривает многие юридические нюансы и облегчает процедуру решения вопросов, в случае недисциплинированного поведения пассажиров и нарушения порядка на борту самолета.



Сложность заключается в том, что в отличие от улицы, где полицейские просто подходят к хулигану и призывают его к порядку или отвозят в участок, в воздухе и в аэропорту совсем другие правила игры: пассажир имеет гражданство одной страны, самолет приписан к другой, экипаж может быть из третьей, инцидент мог произойти в воздухе над территорией 4-й страны, а приземлился самолет - в 5-ой.

И документ уточняет порядок действий и юрисдикцию. В частности, наделяет государство, где сел самолет, правом осуществлять все процессуальные действия, необходимые для расследования инцидента и наказания виновных в нем лиц. Также в документе описывается, в каком случае государства-участники обязуются применять уголовные или административные наказания в отношении пассажира: например, за угрозу нападение на члена экипажа, отказ выполнять указания командира воздушного судна и т.п. Кроме того, создается правовая основа для пресечения членами экипажа неправомерных действий пассажиров.



В Минсообщения отмечают, что в Латвии уже существует нормативная база для борьбы с нарушениями, совершенными на воздушном судне, и для привлечения к ответственности лиц, если нарушение совершено на территории Латвии. Однако важно ратифицировать протокол, чтобы иметь возможность эффективно предотвращать все нарушения, совершенного на воздушном судне, даже если это происходит за пределами территории Латвии или в свободном воздушном пространстве.



Основной целью принятия протокола является гармонизация подходов государств-членов и повышение эффективности действий государств по привлечению к ответственности недисциплинированных пассажиров, чьи действия ставят под угрозу безопасность воздушного судна, других лиц на борту или имущества.

В министерстве отмечают, что по данным airBaltic, в 2023 году от членов экипажа компании было получено 609 сообщений об инцидентах с агрессивными пассажирами или нарушениях правил airBaltic, таких как курение или употребление алкоголя. В ряде случае приходилось вызывать полицию. По статистике количество таких пассажиров, к сожалению, немного выросло.



RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!