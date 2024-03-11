В швейцарских Альпах найдены останки пяти разыскиваемых лыжников

В швейцарских Альпах найдены останки пяти пропавших без вести лыжников, сообщает BBC со ссылкой на информацию, обнародованную местной полицией.
Местные власти все еще ищут шестого человека.
Группа из шести человек пропала возле горы Тет-Бланш высотой 3706 метров. В субботу, 9 марта, началась масштабная поисково-спасательная операция.
Пятеро из шести лыжников были найдены в 21:20 по местному времени "без признаков жизни", говорится в заявлении полиции швейцарского кантона Вале.
Ранее власти сообщили BBC, что все лыжники были гражданами Швейцарии в возрасте от 21 до 58 лет.
Местная полиция сообщает, что работу затрудняют неблагоприятные погодные условия.
В последние несколько дней в Альпах дул сильный ветер, а в последний день был сильный снегопад.
Представитель спасателей, рассказал BBC, что погода была настолько плохой, что летать было невозможно. В регионе проведение операции затруднено "очень сильным ветром, обильным снегопадом, высокой опасностью лавин и нулевой видимостью".
Спасатели отмечают, что поход группы мог оказаться фатальным из-за плохой погоды, а не из-за схода лавины, поскольку они заблудились на участке маршрута, где риск схода лавин низок.
Такие лыжные туры, в которых отправляется группа из шести человек, обычно проходят по неофициальным горным маршрутам, на которых обычно имеются локаторы и лавинные лопаты.
Последний сигнал от группы был получен ночью. Спасатели сказали, что это был не "вербальный" знак, но он дал службам экстренной помощи примерное представление о том, где находятся пропавшие.
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