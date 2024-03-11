В швейцарских Альпах найдены останки пяти разыскиваемых лыжников

Местные власти все еще ищут шестого человека.

Группа из шести человек пропала возле горы Тет-Бланш высотой 3706 метров. В субботу, 9 марта, началась масштабная поисково-спасательная операция.

Пятеро из шести лыжников были найдены в 21:20 по местному времени "без признаков жизни", говорится в заявлении полиции швейцарского кантона Вале.

Ранее власти сообщили BBC, что все лыжники были гражданами Швейцарии в возрасте от 21 до 58 лет.

Местная полиция сообщает, что работу затрудняют неблагоприятные погодные условия.

В последние несколько дней в Альпах дул сильный ветер, а в последний день был сильный снегопад.

Представитель спасателей, рассказал BBC, что погода была настолько плохой, что летать было невозможно. В регионе проведение операции затруднено "очень сильным ветром, обильным снегопадом, высокой опасностью лавин и нулевой видимостью".

Спасатели отмечают, что поход группы мог оказаться фатальным из-за плохой погоды, а не из-за схода лавины, поскольку они заблудились на участке маршрута, где риск схода лавин низок.

Такие лыжные туры, в которых отправляется группа из шести человек, обычно проходят по неофициальным горным маршрутам, на которых обычно имеются локаторы и лавинные лопаты.

Последний сигнал от группы был получен ночью. Спасатели сказали, что это был не "вербальный" знак, но он дал службам экстренной помощи примерное представление о том, где находятся пропавшие.

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