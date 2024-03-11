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Видео ⟩ В Эстонии засняли медведя после зимней спячки

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Несколько недель назад в Эстонии медведи начали просыпаться от спячки. Недавно в лесу Ярвамаа, согласно записям видеокамеры, был замечен сонный медведь.

Владелица записи с камеры Катлина поделилась видео в социальных сетях и рассказала, что это первый медведь в этом году, которого удалось заметить камерам наблюдения

"Интересно наблюдать за тем, что делают животные в лесу и как они себя ведут", - сказала женщина.

Ранее ей удалось заснять семью медведей с четырьмя медвежатами.

Первыми от спячки обычно просыпаются самцы, и только после этого появляются медведицы с детенышами, рожденными в середине зимы.

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