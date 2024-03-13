Как распределяются обязанности, когда две женщины создают семью?

Лилита и её жена стали четвёртой парой, признанной семьёй по решению суда в Латвии. "К делу мы приложили наше свидетельство о браке, полученное в Дании".

Что происходит, когда две женщины создают семью?

"В принципе, в нашей семье так - кто умеет, тот и делает. Если говорить о готовке, то это моя медитация, мой способ освободить мысли. В свою очередь у Яны чудесно получается мыть посуду, так получилось не распределяя обязанности, мы специально не договаривались о том, кто и что будет делать", - поясняет Лилита.

Женщина пояснила, что с детства у неё не было стереотипа о том, что мужчины в семье должны зарабатывать деньги, а женщины должны заботиться о детях. "Я не помню, чтобы мой отец ремонтировал какие-то унитазы или делал что-то подобное. Что мы с Яной, кстати, уже делали несколько раз".

Она также добавила, что их общая дочь встречает мужчин, например, видит пап в детском саду, видит братье Лилиты и друзей-мужчин.

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