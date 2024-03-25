Как обновить старую гостиную без ремонта?

Недостаток места, нехватка возможностей для хранения и света – со всем этим мы часто сталкиваемся в наших гостиных, которые должны удовлетворять потребностям всей семьи. И даже если бы мы хотели внести в эту комнату перемены, то не уверены, с чего начать. Дизайнер интерьеров IKEA рассказывает, как это сделать без крупных ремонтных работ.
Весной IKEA откроет пункт заказа и получения товаров в Лиепае, на улице Эзермалас. Здесь покупатели смогут вдохновиться и получить знания об обустройстве дома, спланировать с помощью специалистов IKEA индивидуальные комбинации для хранения вещей, другие решения для дома и сразу же их заказать,
при этом начинать планирование обустройства гостиной вашей мечты с помощью онлайн-планировщиков IKEA можно уже сейчас.
При обновлении старой гостиной или обустройстве новой руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус советует в первую очередь подумать о том, какие функции должно выполнять пространство, и разделить его на зоны: “Обычно в гостиной нужны места для отдыха, работы и хранения вещей. В такой многофункциональной зоне важно поддерживать чистоту, порядок, уют и расслабление”.
Достаточно мест для хранения
Пожалуй, наибольших изменений в старой гостиной можно добиться, заменив темную и массивную мебель на более функциональные и экономящие пространство решения. Для хранения вещей в гостиной дизайнер интерьера рекомендует шкафы BESTÅ разных размеров и глубины.
“Модульная система хранения BESTÅ разработана с учетом принципов гибкости и адаптивности. Вы можете выбирать и расставлять модули таким образом, чтобы они соответствовали потребностям конкретного пространства и вашему вкусу. Тумбы под телевизор и другая мебель для гостиной дают большой простор для выбора готовых комбинаций или создания своих собственных. BESTÅ доступна в различных оттенках и с разной отделкой, поэтому подобрать подходящий вариант не составит труда. Кроме того, модули можно установить на пол или прикрепить к стене, тем самым экономя пространство и максимально используя его в высоту“, – советует дизайнер интерьеров.
Можно выбирать стеллажи и со стеклянными, и с непрозрачными дверцами или же вовсе без них. Это позволит некоторые предметы скрыть, а другие, которые радуют, наоборот, выдвинуть на первый план. Чтобы сохранить единый стиль даже на открытых полках, специалист советует использовать различные коробки и корзины, которые сочетаются с интерьером и станут красивым акцентом.
Один диван для всех членов семьи
Исследование IKEA “Жизнь дома“ показало, что одна из самых важных потребностей людей дома – это возможность расслабиться. Многие из нас знакомы с ситуациями, когда один член семьи хочет полежать и почитать в гостиной, другой предпочитает удобно устроиться с планшетом, а третий – поиграть со своими игрушками. Однако дизайнер интерьеров уверен, что все члены семьи могут удовлетворить свои потребности, используя один диван.
“Если вы хотите, чтобы в вашей гостиной было как можно больше свободного пространства и в то же время комфортно всем членам семьи, когда они проводят время вместе или в одиночестве, на помощь придет модульный диван (VIMLE, JÄTTEBO, SÖDERHAMN, GRÖNLID).
Такие диваны можно подобрать под разные потребности семьи, при этом они могут служить не только диваном, но и кроватью для гостей или креслом для отдыха. Каждый найдет на диване уголок для себя, а гостиная не будет перегружена множеством отдельных предметов мебели“, – говорит Д. Римкус.
Удобное рабочее место в гостиной
С появлением гибридной работы, когда мы можем часть времени находиться дома, многим из нас пришлось искать у себя дома место для работы. Важно, чтобы рабочее место было удобным и вписывалось в общий декор комнаты.
“Рабочее место в гостиной может стать красивой частью интерьера комнаты, если подобрать стол и стул в соответствии с ее декором, а необходимые для работы принадлежности спрятать в шкафах или ящиках рабочего стола. Кроме того, стену над письменным столом можно использовать для хранения рабочих принадлежностей. Просто прикрепите магнитную или другую доску для заметок и несколько полок“, – советует дизайнер интерьера.
Добавьте больше уюта с помощью освещения и аксессуаров
После того как вы разделили гостиную на зоны и выбрали подходящую мебель для каждой, самое время подумать о дополнительном уюте. Ключевую роль здесь играют освещение и текстиль.
По мнению дизайнера интерьеров, одного потолочного светильника в большой комнате обычно недостаточно.
“Лампы, которые рассеивают приглушенный свет, являются настоящим источником уюта. Можно поставить торшер для чтения, настольную лампу для работы и установить встроенные светильники в шкафах, которые добавят уюта и создадут настроение“, – советует Д. Римкус.
Текстиль для дома, такой как ковры, шторы и подушки, также играет важную роль в создании уюта. При этом обновление текстиля – это простой и доступный способ освежить пространство, не тратя при этом большую сумму. Если комната маленькая или узкая, можно повесить на стены декоративные зеркала, чтобы визуально увеличить пространство и сделать его светлее.
Скоро в Лиепае откроется пункт заказа и получения товаров IKEA
Весной в Лиепае откроется новый пункт заказа и получения товаров IKEA. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для планирования и заказа товаров.
- Цель пункта заказа и получения товаров IKEA – помощь в планировании решений IKEA, таких как кухни, шкафы, мебель для спальни и др. Клиенты смогут забронировать время для индивидуальной консультации по планированию со специалистами IKEA или планировать самостоятельно в специально отведенных зонах.
- Пункт заказа и получения товаров также предлагает удобный способ заказать и забрать онлайн-покупки в IKEA ближе к дому. Полный ассортимент товаров IKEA можно приобрести в онлайн-магазине, а часть товаров будет доступна на месте.
- Все доступные в Латвии услуги IKEA будут также предоставляться в IKEA в Лиепае, например, замеры, сборка, установка и другие.
- Пункт заказа и получения товаров в Лиепае послужит и для вдохновения – покупатели смогут посмотреть и потрогать самые актуальные решения для различных ситуаций, например, кухни, шкафы, ванные комнаты, столовые, гостиные, решения для хранения.