Как обновить старую гостиную без ремонта?

Можно выбирать стеллажи и со стеклянными, и с непрозрачными дверцами или же вовсе без них. Это позволит некоторые предметы скрыть, а другие, которые радуют, наоборот, выдвинуть на первый план. Чтобы сохранить единый стиль даже на открытых полках, специалист советует использовать различные коробки и корзины, которые сочетаются с интерьером и станут красивым акцентом.

Один диван для всех членов семьи

Исследование IKEA “Жизнь дома“ показало, что одна из самых важных потребностей людей дома – это возможность расслабиться. Многие из нас знакомы с ситуациями, когда один член семьи хочет полежать и почитать в гостиной, другой предпочитает удобно устроиться с планшетом, а третий – поиграть со своими игрушками. Однако дизайнер интерьеров уверен, что все члены семьи могут удовлетворить свои потребности, используя один диван.

“Если вы хотите, чтобы в вашей гостиной было как можно больше свободного пространства и в то же время комфортно всем членам семьи, когда они проводят время вместе или в одиночестве, на помощь придет модульный диван (VIMLE, JÄTTEBO, SÖDERHAMN, GRÖNLID).