Угрозы подействовали: внешняя торговля России значительно пострадала

В январе экспорт российских товаров составил 28,9 миллиарда долларов, что на 14,1% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с января 2021 года. Снизился и объем импорта - на 12,6%, по сравнению с январем 2023 года, опустившись до 21 миллиарда долларов. В последний раз столь низкий показатель был в мае 2022 года. Оборот внешней торговли также упал до самого низкого показателя начала 2021 года - 49,9 миллиарда долларов.

Центральный банк РФ указывает при этом, что экспортная прибыль поступает с задержкой в два месяца. Январские даты отражают падение цен на нефть, которое началось в ноябре прошлого года. Кроме того, принимается во внимание, что есть проблемы с расчетами, так как в декабре президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий применять вторичные санкции против банков, которые помогают обойти ограничения.

Особенно болезненным это было для сферы импорта - производить оплату товаров стало гораздо сложнее. Цепочки платежей в "дружественных" валютах увеличились, а расчеты с некоторыми странами, например, с Гонконгом, приходится осуществлять через третьи страны.

Центральный банк считает снижение импорта результатом своей политики, чтобы ограничить спрос. Высокие процентные ставки и низкий курс рубля ограничивают импорт, неоднократно отмечал регулятор. Однако признается и влияние санкций. Отдельную роль играют и сложности с операциями с дружественными странами.

В этом году Центральный банк РФ прогнозирует дальнейшее падение импорта и экспорта. Главным образом это связано с нефтяным и газовым секторами. В них объем как импорта, так и экспорта может снижаться следующие три года. Не оптимистичны по поводу перспектив российского экспорта и эксперты. Более 30 макроэкономистов прогнозируют, что в этом году общий объем российского экспорта снизится на 10 миллиардов долларов, а импорт - на один миллиард.

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