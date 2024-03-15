Люди отпугивают орлов от их гнезда в Дурбе

Орнитолог сообщает, что накануне возле гнезда орланов в Дурбе был слышен громкий разговор людей.

"Гнездо орланов в Дурбе находится в микрозаповеднике, который не является закрытым для посетителей заповедником. Обычно вероятность попадания людей в микрозаповедник достаточно мала, поэтому микрозаповедники не маркируются, и приходится ожидать, что возле гнезда могут появиться люди", - объясняет Кузе.

Он отмечает, что сейчас поиска рогов. В последние годы это занятие пережило бум, что вызвало помехи в то время, когда традиционно в лесу было мало людей, поскольку сезон сбора ягод и грибов еще не начался.

Если в гнезде орла есть яйца или птенцы, присутствие людей, к сожалению, может привести к неудачному гнездованию, поскольку взрослые птицы покидают гнездо, подвергая яйца или птенцов риску охлаждения или воздействию хищников, объясняет орнитолог.

В настоящее время гнездо Дурбе не сильно пострадало от присутствия людей, так как яйца в гнезде еще не были отложены, однако беспокойства в это время, конечно, нежелательны.

"Мы призываем людей, идущих в лес, соблюдать тишину и не пытаться приблизиться к гнезду, если они его наблюдают, а также быстро покинуть территорию, если наблюдаются птицы с тревожным поведением", - призывает Кузе.

Как видно на видео, пара орлов Дурбе Милда и господин Х с середины февраля сумели полностью восстановить свое гнездо, которое в эти дни все еще прогревается, чтобы они могли приступить к гнездованию в ближайшие несколько дней.

В среду вечером Х был напуган человеческим разговором и быстро покинул гнездо. В другие дни птиц видели в гнезде с раннего утра, но сегодня они не возвращались в гнездо даже до середины дня.

Прямая трансляция из гнезда орлов в Дурбе является самой просматриваемой как в Латвии, так и за рубежом.

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