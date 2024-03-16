Доходы за рубежом - что декларировать и с чего платить налог?

Она подчеркнула, что по закону жители Латвии должны декларировать все доходы, полученные за рубежом.

"С другой стороны, люди, которые переехали за границу, не должны платить налоги здесь, в Латвии. Мы рассматриваем их как нерезидентов", - пояснил эксперт.

Виды доходов, не облагаемых налогом, определены в статье 9 Закона о подоходном налоге с населения, а виды доходов, подлежащих налогообложению, определены в статье 8 Закона о подоходном налоге с населения.

Нейланде отметила, что если доходы, полученные за рубежом, облагаются налогом в соответствии со статьей 8 Закона о подоходном налоге с населения, то в первую очередь применяются международные налоговые конвенции (международное соглашение об избежании двойного налогообложения).

"Налог, уплаченный за границей, имеет право быть уменьшенным на сумму налога, рассчитанного в Латвии", - сказала Нейланде.

Она также отметила, что зарплата, получаемая в Евросоюзе, Европейской экономической зоне и странах, с которыми заключена конвенция, не облагается налогом.