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Доходы за рубежом - что декларировать и с чего платить налог?

rus.tvnet.lv
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Расчет налогов
Расчет налогов Фото: Pixabay

Если вы переехали за границу и больше не получаете дохода в Латвии, вам не нужно беспокоиться об уплате налогов в Латвии, но что следует учитывать жителям Латвии, получающим доход в других странах? Эксперт по бухгалтерскому учету и налогам, консультант Ядвига Нейланде объяснила, какие зарубежные доходы нужно декларировать, а с каких платить налог.

Она подчеркнула, что по закону жители Латвии должны декларировать все доходы, полученные за рубежом.

"С другой стороны, люди, которые переехали за границу, не должны платить налоги здесь, в Латвии. Мы рассматриваем их как нерезидентов", - пояснил эксперт.

Виды доходов, не облагаемых налогом, определены в статье 9 Закона о подоходном налоге с населения, а виды доходов, подлежащих налогообложению, определены в статье 8 Закона о подоходном налоге с населения.

Нейланде отметила, что если доходы, полученные за рубежом, облагаются налогом в соответствии со статьей 8 Закона о подоходном налоге с населения, то в первую очередь применяются международные налоговые конвенции (международное соглашение об избежании двойного налогообложения).

"Налог, уплаченный за границей, имеет право быть уменьшенным на сумму налога, рассчитанного в Латвии", - сказала Нейланде.

Она также отметила, что зарплата, получаемая в Евросоюзе, Европейской экономической зоне и странах, с которыми заключена конвенция, не облагается налогом.

То же самое касается и налогообложения дивидендов. В то же время Нейланде отметила, что дивиденды, полученные из стран с низкими налогами, подлежат налогообложению.

Утвержденный ЕС список стран и территорий с низкими налогами или без налогов, вступивший в силу с 1 марта 2024 года:

• Территория Ангильи;

• Антигуа и Барбуда;

• Американская территория Гуама;

• Территория Американского Самоа;

• Территория Виргинских островов США;

• Республика Фиджи;

• Российская Федерация;

• Республика Палау;

• Республика Панама;

• Независимое Государство Самоа;

• Республика Тринидад и Тобаго;

• Вануату.

Следует также отметить, что

пенсии, выплачиваемые за рубежом, облагаются налогом в Латвии.

"Необлагаемый налогом минимум для пенсионера, установленный в Латвии, составляет 6000 евро в год. Налог не распространяется на пенсии из некоторых стран, например, из США", - подчеркнула Нейланде.

Если Латвийская Республика не заключила международный договор об отсутствии двойного налогообложения, то применяется законодательство Латвии.

"Латвийское законодательство применяется к доходам из стран с низким уровнем налогообложения, а также к странам, которые не сотрудничают в сфере налогообложения. Например, доходы, полученные в России, не подлежат снижению или освобождению от налогов. Это связано с тем, что ранее заключенное с этой страной налоговое соглашение не действует", - пояснила Нейланде, добавив, что существуют исключения.

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