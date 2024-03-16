Доходы за рубежом - что декларировать и с чего платить налог?

Если вы переехали за границу и больше не получаете дохода в Латвии, вам не нужно беспокоиться об уплате налогов в Латвии, но что следует учитывать жителям Латвии, получающим доход в других странах? Эксперт по бухгалтерскому учету и налогам, консультант Ядвига Нейланде объяснила, какие зарубежные доходы нужно декларировать, а с каких платить налог.
Она подчеркнула, что по закону жители Латвии должны декларировать все доходы, полученные за рубежом.
"С другой стороны, люди, которые переехали за границу, не должны платить налоги здесь, в Латвии. Мы рассматриваем их как нерезидентов", - пояснил эксперт.
Виды доходов, не облагаемых налогом, определены в статье 9 Закона о подоходном налоге с населения, а виды доходов, подлежащих налогообложению, определены в статье 8 Закона о подоходном налоге с населения.
Нейланде отметила, что если доходы, полученные за рубежом, облагаются налогом в соответствии со статьей 8 Закона о подоходном налоге с населения, то в первую очередь применяются международные налоговые конвенции (международное соглашение об избежании двойного налогообложения).
"Налог, уплаченный за границей, имеет право быть уменьшенным на сумму налога, рассчитанного в Латвии", - сказала Нейланде.
Она также отметила, что зарплата, получаемая в Евросоюзе, Европейской экономической зоне и странах, с которыми заключена конвенция, не облагается налогом.
То же самое касается и налогообложения дивидендов. В то же время Нейланде отметила, что дивиденды, полученные из стран с низкими налогами, подлежат налогообложению.
Утвержденный ЕС список стран и территорий с низкими налогами или без налогов, вступивший в силу с 1 марта 2024 года:
• Территория Ангильи;
• Антигуа и Барбуда;
• Американская территория Гуама;
• Территория Американского Самоа;
• Территория Виргинских островов США;
• Республика Фиджи;
• Российская Федерация;
• Республика Палау;
• Республика Панама;
• Независимое Государство Самоа;
• Республика Тринидад и Тобаго;
• Вануату.
Следует также отметить, что
пенсии, выплачиваемые за рубежом, облагаются налогом в Латвии.
"Необлагаемый налогом минимум для пенсионера, установленный в Латвии, составляет 6000 евро в год. Налог не распространяется на пенсии из некоторых стран, например, из США", - подчеркнула Нейланде.
Если Латвийская Республика не заключила международный договор об отсутствии двойного налогообложения, то применяется законодательство Латвии.
"Латвийское законодательство применяется к доходам из стран с низким уровнем налогообложения, а также к странам, которые не сотрудничают в сфере налогообложения. Например, доходы, полученные в России, не подлежат снижению или освобождению от налогов. Это связано с тем, что ранее заключенное с этой страной налоговое соглашение не действует", - пояснила Нейланде, добавив, что существуют исключения.
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