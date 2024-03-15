Эстонский бизнесмен построит в Латвии завод за 700 миллионов евро

"Планируемый завод является примером того, как мы можем привлекать в Латвию крупные проекты, используя местные ресурсы и опыт. Завод Fibenol также будет способствовать переработке низкокачественной древесины в Латвии, сокращая экспорт необработанной древесины и создавая более высокую добавленную стоимость для лесопромышленного сектора", - сказал он.

Компания Fibenol начала реализацию проекта пилотного завода в Имавере в 2018 году при финансовой поддержке программы исследований и инноваций ЕС Horizon 2020. На сегодняшний день общий объем инвестиций в пилотный завод достиг почти 70 млн евро, из которых ЕС поддержал около 20 млн евро в рамках проектов НИОКР.

Помимо прямых инвестиций и банковского финансирования, планируется также подать заявку в Инновационный фонд ЕС для строительства промышленного завода в Латвии.

Проверенная и запатентованная технология Sunburst компании Fibenol позволяет фракционировать 90% древесной биомассы в ценные биоматериалы. Это, в свою очередь, позволит перейти от ископаемой химии в химической и сырьевой промышленности к материалам на биооснове.

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