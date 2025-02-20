Европейский центральный банк понес рекордные убытки

Кроме того, ЕЦБ второй год подряд работает с убытками - в 2023 году он потерял 1,3 млрд евро, что стало первым случаем убытков с 2004 года.

Убытки за 2023 год могли быть значительно больше, если бы банк не использовал ранее накопленные 6,6 млрд евро для их компенсации.

Основной причиной убытков стало влияние повышения процентных ставок, из-за чего ЕЦБ пришлось увеличить процентные выплаты центральным банкам стран еврозоны.

С целью борьбы с высокой инфляцией в еврозоне ЕЦБ повышал процентные ставки с июля 2022 года, однако в июне, сентябре, октябре и декабре прошлого года, а также в январе этого года он их снижал.

ЕЦБ отмечает, что, вероятнее всего, будет работать с убытками и в последующие годы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!