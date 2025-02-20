Сейм концептуально одобрил запрет для граждан РФ и Беларуси приобретать недвижимость в Латвии

Законопроект на рассмотрение в Сейме внесло "Новое Единство".

Цель законопроекта - предотвратить вредительские и опасные для национальных интересов Латвии действия и обход международных санкций.

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Планируется, что ограничения не будут распространяться на лиц, получивших статус постоянного жителя Европейского союза или постоянный вид на жительство в Латвии в соответствии с нормами закона об иммиграции.

Законопроект разработан в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

"Новое Единство" считает, что такие ограничения будут способствовать внутренней безопасности страны, не позволяя недружественным Латвии физическим и юридическим лицам увеличивать свое влияние и присутствие на территории Латвии путем приобретения недвижимости.

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