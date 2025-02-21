Ждут ли работодатели молодых мамочек после отпуска по уходу за ребенком?

33-летняя Иева в системе образования с 2013 года. Для нее работа в школе не была просто источником дохода, это была работа, к которой у нее по-настоящему лежала душа и где можно было расти и реализовываться. "С ходом времени я из учителя превратилась в методиста образования, а после этого и в директора. Должность директора у меня была на неполную ставку, поэтому я одновременно преподавала латышский язык, даторику, была администратором и директором школы". Однако достижения на работе не приходили сами по себе, за ними скрывался титанический труд, много часов переработки и собственная инициатива. Но, как говорит Иева, она свою работу очень любила, поэтому вкладывала в нее все свои ресурсы: "Я работаю на все 120%".