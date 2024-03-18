Банк: экономика в Латвии и Литве восстанавливается быстрее, чем в Эстонии

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность и значительные риски, общие перспективы роста Балтийского региона в 2024 году выглядят более благоприятными, чем в 2023 году, поскольку показатели экономической уверенности в Литве и Латвии стабилизировались и постепенно начали улучшаться.

За последние месяцы производственный сектор продемонстрировал признаки стабилизации после снижения производства в 2023 году. Исследования Европейской комиссии показывают, что уровень запасов в производственном секторе стран Балтии достиг пика, а европейский цикл складских запасов играет решающую роль в восстановлении производственного и транспортного секторов в Балтийском регионе. Сокращение запасов приведет к новым промышленным заказам, и данные уже показывают, что литовские компании сообщают о недостаточных запасах на складах, тем самым повышая прогнозы в отношении производства.

Тем не менее, ожидается, что в обрабатывающих секторах восстановление будет умеренным и неравномерным. Например, в строительном секторе Германии и Швеции спрос остается слабым из-за воздействия высоких процентных ставок. Кроме того, строительство нового жилья в Швеции упало до самого низкого уровня за несколько лет.