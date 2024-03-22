В каждом городе Латвии есть районы, а в каждом районе есть коренной житель, местный, который знает свой район как свои пять пальцев и пережил там многое. В новой серии статей "По районам с местными" я, как невежественный гость, подойду к этим людям и попрошу рассказать историю. В первой серии про Каросту, считающуюся самым опасным районом Лиепаи. Поехали!

У меня есть друг, с которым мы регулярно бродим по районам Риги. Выбираем, скажем, Плявниеки или Торнякалнс и в течение дня изучаем вдоль и поперек. Никакой конкретной цели. Видишь двор? Заходишь внутрь. Улица с интересным названием? Идешь. Мрачное местное кафе? Одно пиво, пожалуйста. Таким образом, можно узнать характер каждого района, с которым лучше всего знакомы его коренные жители. Тогда я задумался, а почему бы не сделать серию статей - так сказать, вместе с местными прогуляться по районам не только Риги, но и других городов Латвии.

Сказано - сделано. Я ткнул пальцем в карту - Лиепая. Отлично, но под рукой нет ни одного местного. Пустяки, здесь могут очень выручить социальные сети. Сила "Твиттера" не подвела, и вскоре на мой призыв показать какой-нибудь райончик Лиепаи откликнулся Клавс Димантс, родившийся и уже почти 25 лет живущий в Каросте, которую иногда называют самым опасным районом Лиепаи. Отлично, я там был, может быть, один раз, да и то только в тюрьме и в темноте.