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В среду в ДТП погиб один человек, еще девять пострадали

rus.tvnet.lv/LETA
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В среду в дорожно-транспортных происшествиях пострадали девять человек, один человек погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В минувшие сутки в стране было зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий.

Авария с погибшим произошла вчера утром в Олайнском крае, на автодороге A5 Саласпилс - Бабите, где столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель легкового автомобиля погиб. Водитель грузовика был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

Полиция расследует обстоятельства аварии, а также обращается к очевидцам, которые могли записать момент аварии на видеорегистратор, с просьбой связаться с полицией по телефону 67219847 или 110.

Оформлено 555 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 217 за превышение скорости и девять за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три уголовных дела.

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