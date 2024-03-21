В среду в ДТП погиб один человек, еще девять пострадали

В среду в дорожно-транспортных происшествиях пострадали девять человек, один человек погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В минувшие сутки в стране было зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий.
Авария с погибшим произошла вчера утром в Олайнском крае, на автодороге A5 Саласпилс - Бабите, где столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель легкового автомобиля погиб. Водитель грузовика был доставлен в медицинское учреждение с травмами.
Полиция расследует обстоятельства аварии, а также обращается к очевидцам, которые могли записать момент аварии на видеорегистратор, с просьбой связаться с полицией по телефону 67219847 или 110.
Оформлено 555 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 217 за превышение скорости и девять за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три уголовных дела.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!