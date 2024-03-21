Почему миски с едой и водой для кошки должны стоять вдали друг от друга?

Твой пушистый мяукающий питомец пьет воду из раковины и из вазы с цветами, но не из своей миски для питья? Миска с водой стоит рядом с мисками для еды? Тогда проблема не в кошке, и решение не заставит себя долго ждать, у кошек это так устроено.

Кошкам не нравится пить там, где они едят, потому что вода, расположенная рядом с едой, кажется им загрязненной.

Если кошка пьет мало, то, по словам фелинолога, необходимо сделать процесс питья для нее более привлекательным. Поскольку кошка является хищником, туша пойманной добычи, лежащая несколько дней, может загрязнить близлежащие источники воды. Поэтому кошки стараются не пить воду рядом с едой. В связи с этим ветеринары рекомендуют ставить миски с едой и водой кошки вдали друг от друга.

По той же причине не рекомендуется ставить миску с водой кошки рядом с ее лотком, поскольку животное инстинктивно опасается, что эта вода не может быть чистой.

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