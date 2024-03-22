Мэр Риги: проект метробуса может быть реализован в следующий период планирования средств ЕС

Он добавил, что перед Министерством сообщения стоит большая задача - найти финансирование для проекта Rail Baltica. В связи с этим министерство пытается перераспределить средства из запланированного метробуса и четвертой очереди Южного моста.

Трудные переговоры в рамках правительственной коалиции привели к соглашению о перераспределении финансирования из проекта метробуса, в то время как финансирование Южного моста будет сохранено на уровне около 70 миллионов евро.

Как сообщалось, строительство линии метробуса в Риге, на улице Дзелзавас, планировалось начать в этом году. Согласно первоначальным оценкам, стоимость линии оценивалась примерно в 40 миллионов евро.

Метробус - это автобусная или троллейбусная линия, которая отделена от дорожного движения и независима от него; ее также называют скоростным автобусом или троллейбусом.

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