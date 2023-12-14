С 1 апреля 2024 года до середины 2025 года в Латвии будет постепенно вводиться новая система билетов и тарифов на региональный общественный транспорт, при этом во многих случаях стоимость проезда увеличится, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции (ATD).
В Латвии введут новую систему билетов на региональные автобусы и поезда: стоимость проезда увеличится
Новая система билетов и тарифов в четверг, 14 декабря, утверждена советом по общественному транспорту.
Одним из принципов новой системы является выравнивание стоимости проезда в автобусах - планируется ввести единый тариф, чтобы выровнять существующую разницу между разными регионами и маршрутами, где цена билета на одно и то же расстояние отличается.
С середины 2024 года также будет введен билет "Поезд+", позволяющий совершать короткие поездки на автобусе до или с железнодорожной станции без дополнительной платы.
Если существующий месячный билет сейчас окупается после 33 поездок на поезде и 41 поездки на автобусе, то согласно новой системе тарифов он будет окупаться уже с 21-й поездки на поезде и автобусе, отметили в ATD.
Билеты у водителя автобуса пассажиры впредь смогут купить по повышенной цене. Приобретаемые у кондуктора поезда билеты также будут стоить дороже - доплата составит 1 евро.
В то же время электронные билеты, купленные в мобильных приложениях и через интернет, станут дешевле, при этом новая система тарифов предусматривает более простой ассортимент билетов - пассажиры смогут выбирать из восьми типов билетов на поезда и семи на региональные автобусы.
ATD также сообщает, что изменения тарифов на проезд в автобусах на короткие и средние расстояния в рамках новой системы будут относительно небольшими, чтобы не влиять на пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, однако в некоторых случаях в результате изменений стоимость проезда повысится. В поездах будут отменены промежуточные зоны, а в автобусном сообщении введен принцип зон.
Например, если сейчас проезд на поезде по маршруту Рига-Салспилс стоит 1,1 евро, то новый тариф составит 2 евро. Проезд на автобусе по этому маршруту сейчас стоит 1,45 евро, а новый тариф составит 2 евро. Если же пассажир будет пользоваться 30-дневным билетом хотя бы 14 рабочих дней из 20-22 рабочих дней в месяц, то стоимость одной поездки составит 1,43 евро.
На маршруте Рига - Сигулда стоимость билета на поезд в настоящее время составляет 2,1 евро, а после введения нового тарифа составит 2,5 евро. Стоимость проезда на автобусе по этому маршруту не изменится - 2,5 евро.
Стоимость проезда на поезде по маршруту Рига-Лиепая в настоящее время составляет 7,4 евро, а впредь составит 8,9 евро. Стоимость проезда на автобусе по этому маршруту с 8,65 евро увеличится до 10,4 евро.
Стоимость проезда на поезде по маршруту Иманта - Центральный вокзал в настоящее время составляет 0,9 евро, а на поезде по маршруту Иманта - Саркандаугава - 1,8 евро. После введения новых тарифов билеты на этих маршрутах будут стоить 1,5 евро.
В декабре этого года в Латвии начнут курсировать новые электропоезда, а в 2024-2025 гг. будут открыты еще семь региональных автобусных маршрутов.
Нынешняя система тарифов на региональный общественный транспорт в Латвии не менялась с января 2020 года.
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