В Латвии введут новую систему билетов на региональные автобусы и поезда: стоимость проезда увеличится

ATD также сообщает, что изменения тарифов на проезд в автобусах на короткие и средние расстояния в рамках новой системы будут относительно небольшими, чтобы не влиять на пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, однако в некоторых случаях в результате изменений стоимость проезда повысится. В поездах будут отменены промежуточные зоны, а в автобусном сообщении введен принцип зон.

Например, если сейчас проезд на поезде по маршруту Рига-Салспилс стоит 1,1 евро, то новый тариф составит 2 евро. Проезд на автобусе по этому маршруту сейчас стоит 1,45 евро, а новый тариф составит 2 евро. Если же пассажир будет пользоваться 30-дневным билетом хотя бы 14 рабочих дней из 20-22 рабочих дней в месяц, то стоимость одной поездки составит 1,43 евро.

На маршруте Рига - Сигулда стоимость билета на поезд в настоящее время составляет 2,1 евро, а после введения нового тарифа составит 2,5 евро. Стоимость проезда на автобусе по этому маршруту не изменится - 2,5 евро.

Стоимость проезда на поезде по маршруту Рига-Лиепая в настоящее время составляет 7,4 евро, а впредь составит 8,9 евро. Стоимость проезда на автобусе по этому маршруту с 8,65 евро увеличится до 10,4 евро.

Стоимость проезда на поезде по маршруту Иманта - Центральный вокзал в настоящее время составляет 0,9 евро, а на поезде по маршруту Иманта - Саркандаугава - 1,8 евро. После введения новых тарифов билеты на этих маршрутах будут стоить 1,5 евро.

В декабре этого года в Латвии начнут курсировать новые электропоезда, а в 2024-2025 гг. будут открыты еще семь региональных автобусных маршрутов.

Нынешняя система тарифов на региональный общественный транспорт в Латвии не менялась с января 2020 года.

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