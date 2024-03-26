Министр прокомментировал информацию о том, что маршрут Rail Baltica не пройдет через всю Ригу

Как уже сообщалось, даже при самом позитивном сценарии железнодорожная линия Rail Baltica не может быть проложена через всю Ригу к 2030 году, сообщает программа De Facto Латвийского телевидения.

Министерство сообщения подало на согласование сообщение о том, как должен выглядеть проект Rail Baltica через шесть лет и где на него взять деньги. Доступность документа ограничена.

В сообщении министерство предлагает вариант, в котором трасса Rail Baltica уже на первом этапе включала бы в себя соединение с обеими рижскими станциями - Центральным вокзалом и аэропортом, однако рельсы европейской ширины не пресекали бы всю столицу.

De Facto известно, что предложенный Минсообщения сценарий предусматривает, что поезд, приходящий со стороны Эстонии, пересекал бы Даугаву недалеко от Саласпилса и у Мисы была бы ветка, по которой он сворачивал бы к аэропорту и дальше шел бы на Рижский центральный вокзал, а затем двигался в обратную сторону и через Мису и Иецаву продолжал бы движение в Литву.

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