Министр прокомментировал информацию о том, что маршрут Rail Baltica не пройдет через всю Ригу

В системе железнодорожной линии Rail Baltica Рижский центральный вокзал сначала будет соединен через аэропорт "Рига", заявил в понедельник, 25 марта, после коалиционного собрания министр сообщения Каспар Бришкенс, сообщает агентство LETA.
Предложенное решение предусматривает сквозной маршрут основной линии магистрали через Ригу, а к 2030 году можно реализовать южный путь до аэропорта и далее до Рижского центрального вокзала, пояснил Бришкенс, отвечая на вопрос о дальнейшем курсе Rail Baltica.
"Очень важно исключить спекуляции о том, что Рига не может быть соединена полноценно", - отметил министр сообщения. Соединение от Рижского вокзала до Упеслеяс и северной основной линии можно будет реализовать спустя несколько лет после 2030 года, пояснил Бришкенс.
Переговоры о финансируемой Евросоюзом части, которая будет выделена Rail Baltica после 2028 года, начнутся на уровне ЕС только в 2025 году, отметил политик от "Прогрессивных".
На период с 2025 по 2027 год оцениваются возможности перераспределения из существующих программ, в том числе программ Министерства сообщения, отметил Бришкенс. Также оцениваются государственно-частное партнерство и дополнительные варианты финансирования военной мобильности.
Латвия с 2025 по 2027 год претендует и на 400-500 миллионов евро в нынешнем инструменте ЕС, отметил министр сообщения.
В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня указала, что сначала партнеры по коалиции ознакомятся с подготовленным Минсообщения информативным сообщением и после этого рассмотрят его на одном из ближайших собраний коалиции.
Как уже сообщалось, даже при самом позитивном сценарии железнодорожная линия Rail Baltica не может быть проложена через всю Ригу к 2030 году, сообщает программа De Facto Латвийского телевидения.
Министерство сообщения подало на согласование сообщение о том, как должен выглядеть проект Rail Baltica через шесть лет и где на него взять деньги. Доступность документа ограничена.
В сообщении министерство предлагает вариант, в котором трасса Rail Baltica уже на первом этапе включала бы в себя соединение с обеими рижскими станциями - Центральным вокзалом и аэропортом, однако рельсы европейской ширины не пресекали бы всю столицу.
De Facto известно, что предложенный Минсообщения сценарий предусматривает, что поезд, приходящий со стороны Эстонии, пересекал бы Даугаву недалеко от Саласпилса и у Мисы была бы ветка, по которой он сворачивал бы к аэропорту и дальше шел бы на Рижский центральный вокзал, а затем двигался в обратную сторону и через Мису и Иецаву продолжал бы движение в Литву.
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