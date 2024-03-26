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Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Фото: ShapikMedia/Shutterstock

Во вторник, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает Русская служба BBC.

Вместо Данилова секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко. ранее он был главой Службы внешней разведки Украины.

В свою очередь, председателем Службы внешней разведки Украины стал Олег Иващенко. Указы об этом опубликованы на сайте президента Зеленского.

Сам Зеленский увольнение Данилова пока не комментировал.

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