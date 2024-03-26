В Икшкиле из пневматического оружия стреляли в кота

Во вторник, 19 марта, в полицию поступила информация о том, что в Икшкиле на улице Спорта, вероятно, из пневматического оружия стреляли в кота.

В связи с инцидентом начата ведомственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

У полиции нет подозреваемых, поэтому стрелком мог быть кто угодно. Жители считают, что виновником является сосед, у которого дома есть огнестрельное оружие, хотя настоящий виновник пока не установлен. Несколько лет назад он объяснялся с полицией по поводу аналогичного случая.

В одной из ветеринарных клиник Икшкиле журналисты программы выяснили, что к ним довольно часто привозят питомцев, в которых стреляли. Ветеринарный врач отметил, что каждый год к ним поступает от трех до пяти домашних животных - в основном котов, потому что они гуляют где хотят. Для котов такая травма может оказаться смертельной.

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