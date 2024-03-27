Банк Латвии понизил прогноз роста ВВП и уровня инфляции

Банк Латвии снизил прогноз инфляции на этот год до 1,5% по сравнению с прогнозировавшимися в декабре прошлого года 2%, сообщил в среду на дискуссии Банка Латвии руководитель управления монетарной политики центрального банка Улдис Руткасте.
Он отметил, что больше всего на прогноз инфляции повлияло значительное снижение мировых цен на природный газ.
Прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год снижен с 2,3% до 1,9%, а прогноз инфляции на 2026 год не изменился - 1,8%.
Как сообщил Руткасте, в среднесрочной перспективе на инфляцию по-прежнему будет оказывать влияние устойчивый рост заработной платы, который не позволяет базовой инфляции, то есть инфляции без учета цен на энергоресурсы и продукты питания, снижаться так же быстро, как общей инфляции. В свою очередь рост стоимости рабочей силы создает риски для латвийской экономики и ее конкурентоспособности.
По прогнозам Банка Латвии, в 2024 году базовая инфляция составит 4%, в 2025 году - 3,6%, а в 2026 году - 2,9%.
Несмотря на значительное снижение инфляции по всему миру, перед мировой экономикой по-прежнему стоят серьезные вызовы - высокая неопределенность и рост геополитической напряженности, отметил Руткасте.
Инфляция в еврозоне и рост ее экономики будут ниже, чем Банк Латвии прогнозировал в декабре, однако, хотя Европейский центральный банк продолжает проводить ограничительную монетарную политику, финансовые рынки ожидают, что поворотный момент уже недалеко, поэтому условия финансирования в еврозоне стали более благоприятными.
В то же время, по словам Руткасте, несмотря на ожидание снижения процентных ставок, банковский сектор по-прежнему сохраняет осторожность в кредитовании.
Банк Латвии снизил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с 2%, которые прогнозировались в декабре, до 1,8%, сообщил Руткасте.
При этом Банк Латвии сохранил прогноз роста ВВП на 2025 год на уровне 3,6%, а на 2026 год - на уровне 3,8%.
Банк Латвии ожидает, что более ощутимый потенциал роста будет обеспечен ростом экспорта по мере улучшения экономической среды за рубежом.
Как отметил Руткасте, в этом году прогнозируется слабый рост народного хозяйства Латвии, так как наблюдается слабый спрос со стороны основных торговых партнеров. Низкая инфляция в Латвии позволяет восстановиться потреблению, а инвестиции поддерживаются вложениями правительства, но внешний спрос ослаб, поэтому прогноз роста ВВП в краткосрочной перспективе снижен.
Оценка баланса бюджета общего правительства на этот и следующий годы существенно не изменилась. В 2026 году прогнозируется более значительный дефицит, так как ожидаются более крупные инвестиции правительства, чем предполагалось ранее. В 2024 году дефицит бюджета прогнозируется в размере 4,1% ВВП, в 2025 году - 3,4%, а в 2026 году - 2,3%.
Уровень государственного долга скорректирован в сторону повышения, так как ожидается более слабый рост номинального ВВП наряду с более низкой инфляцией. Объем госдолга на 2024 год прогнозируется в размере 44,3% ВВП, на 2025 год и 2026 год - 45,2% и 45,7% соответственно.
Руткасте пояснил, что в краткосрочной перспективе ожидается более низкая активность обрабатывающей промышленности и транспортной отрасли из-за слабости внешнего спроса. Более ощутимую инертность розничной торговли поддерживает медленное улучшение потребительских настроений, несмотря на рост покупательной способности. Прогноз Банка Латвии для строительной отрасли существенно не изменился - оно будет поддерживаться крупными инфраструктурными проектами с финансированием из фондов Европейского союза (ЕС) и постепенным ростом инвестиций в частном секторе.
Прогноз по безработице на ближайшие периоды немного увеличен из-за слабой экономической активности. Прогноз уровня безработицы в 2024 году составляет 6,5%, в 2025 году -6,3%, а в 2026 году уровень безработицы ожидается на ранее прогнозировавшемся уровне 6,1%.
Прогноз роста зарплат Банк Латвии не изменил: в 2024 году он составит 8%, в 2025 и 2026 годах - 7,9% и 7,6% соответственно.
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