Банк Латвии понизил прогноз роста ВВП и уровня инфляции

В то же время, по словам Руткасте, несмотря на ожидание снижения процентных ставок, банковский сектор по-прежнему сохраняет осторожность в кредитовании.

Банк Латвии снизил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с 2%, которые прогнозировались в декабре, до 1,8%, сообщил Руткасте.

При этом Банк Латвии сохранил прогноз роста ВВП на 2025 год на уровне 3,6%, а на 2026 год - на уровне 3,8%.

Банк Латвии ожидает, что более ощутимый потенциал роста будет обеспечен ростом экспорта по мере улучшения экономической среды за рубежом.

Как отметил Руткасте, в этом году прогнозируется слабый рост народного хозяйства Латвии, так как наблюдается слабый спрос со стороны основных торговых партнеров. Низкая инфляция в Латвии позволяет восстановиться потреблению, а инвестиции поддерживаются вложениями правительства, но внешний спрос ослаб, поэтому прогноз роста ВВП в краткосрочной перспективе снижен.

Оценка баланса бюджета общего правительства на этот и следующий годы существенно не изменилась. В 2026 году прогнозируется более значительный дефицит, так как ожидаются более крупные инвестиции правительства, чем предполагалось ранее. В 2024 году дефицит бюджета прогнозируется в размере 4,1% ВВП, в 2025 году - 3,4%, а в 2026 году - 2,3%.

Уровень государственного долга скорректирован в сторону повышения, так как ожидается более слабый рост номинального ВВП наряду с более низкой инфляцией. Объем госдолга на 2024 год прогнозируется в размере 44,3% ВВП, на 2025 год и 2026 год - 45,2% и 45,7% соответственно.

Руткасте пояснил, что в краткосрочной перспективе ожидается более низкая активность обрабатывающей промышленности и транспортной отрасли из-за слабости внешнего спроса. Более ощутимую инертность розничной торговли поддерживает медленное улучшение потребительских настроений, несмотря на рост покупательной способности. Прогноз Банка Латвии для строительной отрасли существенно не изменился - оно будет поддерживаться крупными инфраструктурными проектами с финансированием из фондов Европейского союза (ЕС) и постепенным ростом инвестиций в частном секторе.

Прогноз по безработице на ближайшие периоды немного увеличен из-за слабой экономической активности. Прогноз уровня безработицы в 2024 году составляет 6,5%, в 2025 году -6,3%, а в 2026 году уровень безработицы ожидается на ранее прогнозировавшемся уровне 6,1%.

Прогноз роста зарплат Банк Латвии не изменил: в 2024 году он составит 8%, в 2025 и 2026 годах - 7,9% и 7,6% соответственно.

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