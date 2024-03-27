Бришкенс призывает страны Балтии заключить соглашение о приобретении поездов для Rail Baltica

В среду Бришкенс направил коллегам в Эстонии и Литве приглашение встретиться в Таллинне 29 мая этого года, чтобы обсудить готовность проекта Rail Baltica к эксплуатации, в том числе вопросы покупки поездов и управления инфраструктурой.

В пригласительном письме министру по вопросам климата Эстонии Кристену Михалу и министру транспорта Литвы Марюсу Скуодису Бришкенс отметил, что параллельно начатым строительным работам всем странам Балтии не менее важно подготовиться к эффективному внедрению и эксплуатации новой железнодорожной инфраструктуры в 2030 году.

На встрече в Таллинне планируется обсудить три основные темы: модель управления инфраструктурой Rail Baltica - агентство одной остановки с доступом к железнодорожной инфраструктуре для будущих пользователей, операторов и инвесторов, стратегию приобретения подвижного состава для пассажирских перевозок и содержания инфраструктуры, а также модель оказания услуг пассажирских и грузовых перевозок и ее дальнейшее развитие.