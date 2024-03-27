Министр сообщения Каспар Бришкенс призывает страны Балтии заключить соглашение о приобретении поездов для Rail Baltica, сообщили агентству LETA в Минсообщении.
В среду Бришкенс направил коллегам в Эстонии и Литве приглашение встретиться в Таллинне 29 мая этого года, чтобы обсудить готовность проекта Rail Baltica к эксплуатации, в том числе вопросы покупки поездов и управления инфраструктурой.
В пригласительном письме министру по вопросам климата Эстонии Кристену Михалу и министру транспорта Литвы Марюсу Скуодису Бришкенс отметил, что параллельно начатым строительным работам всем странам Балтии не менее важно подготовиться к эффективному внедрению и эксплуатации новой железнодорожной инфраструктуры в 2030 году.
На встрече в Таллинне планируется обсудить три основные темы: модель управления инфраструктурой Rail Baltica - агентство одной остановки с доступом к железнодорожной инфраструктуре для будущих пользователей, операторов и инвесторов, стратегию приобретения подвижного состава для пассажирских перевозок и содержания инфраструктуры, а также модель оказания услуг пассажирских и грузовых перевозок и ее дальнейшее развитие.
Руководитель департамента стратегии и экономики совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Кристине Малнача сообщила агентству LETA, что уже проанализированы возможные модели пассажирских перевозок на линии Rail Baltica.
"Сейчас страны Балтии, которые являются непосредственными бенефициарами проекта Rail Baltica, должны назначить учреждение, ответственное за предоставление услуг пассажирам. Далее следовало бы подготовить нормативное регулирование для обеспечения трансграничных услуг, а затем провести закупку по выбору оператора", - сказала Малнача.
В министерстве напомнили, что Rail Baltica является европейским транспортным проектом стратегического значения, а функции управления инфраструктурой в странах Балтии делегированы национальным компаниям.
Временным управляющим железнодорожной инфраструктурой участка Rail Baltica в Латвии является ООО Eiropas dzelzceļa līnijas, в сферу ответственности которого входит создание системы управления инфраструктурой в Латвии и сотрудничество со странами Балтии по созданию единой системы управления инфраструктурой на всей линии Rail Baltica.
Как сообщалось, первоначальные расходы на реализацию проекта Rail Baltica оценивались в 5,8 млрд евро, но в настоящее время они значительно выросли. Часть затрат будет покрываться за счет средств Европейского союза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2028 по 2030 год.
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