Бришкенс и Ашераденс отчитались перед парламентской комиссией по Rail Baltica

Бришкенс сообщил, что в том варианте проекта первого этапа, который не включает ни одну из международных станций Риги, дефицит затрат составит 3,8 миллиарда евро. Однако эти расходы еще не включают потенциальную экономию в размере 400 миллионов евро за счет оптимизации технических решений. В этом случае стоимость первого этапа составит 4,55 миллиарда евро.

Если же в проект будет включен один из международных вокзалов в Риге, то стоимость первого этапа будет зависеть от выбора узла: Миса - Рижский аэропорт или Рижский центральный вокзал - Упеслеяс.

В информационном отчете Министерства сообщения говорится, что смета на маршрут Рижский центральный вокзал - Упселеяс составляет 629 миллионов евро, а на маршрут Миса - Рижский аэропорт - 924 миллиона евро.

По мнению Бришкенса, смета на строительство линии Рижский центральный вокзал - Упселеяс еще может быть снижена. "Поэтому VAS Latvijas dzelzceļš и строители Rail Baltica должны сотрудничать и выяснить, окупятся ли эти инвестиции. Это экономический выбор, а не прихоть", - подчеркнул министр.

Министр финансов Арвил Ашераденс добавил, что у Министерства финансов есть ряд возражений к отчету, в основном связанных с экономической эффективностью, и поэтому Минфин ждет обновленного отчета.

Бришкенс отметил, что сейчас идет обсуждение и работа, и все экономические анализы затрат и выгод уже готовы, вопреки заявлениям Минфина о том, что им не ясна экономическая целесообразность проекта.