Министр сообщения Каспар Бришкенс надеется, что в следующий вторник, 26 ноября, правительство рассмотрит сценарий реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии. Об этом министр заявил в среду, 20 ноября, на заседании парламентской комиссии по расследованию ситуации с проектом.
Бришкенс и Ашераденс отчитались перед парламентской комиссией по Rail Baltica
"На четверг запланирована политическая дискуссия в коалиции, а на понедельник - встреча по вопросам сотрудничества. Цель - принять решение во вторник на заседании кабинета министров", - сказал Бришкенс.
Он считает, что у коалиции есть понимание по первому этапу, но существуют и другие нюансы. "Есть общее понимание по самым важным вещам, например, что главным приоритетом является трансграничное сообщение", - сказал Брискенс.
Однако на заседании комиссии он несколько раз подчеркнул, что не отступает от мнения, что на первом этапе следует подключить и одну из международных станций Риги, а выбор будет определяться технической и экономической целесообразностью.
"Если взять вариант, что Латвия на первом этапе проекта построила бы только трансграничное сообщение, не подсоединив Ригу, мы бы потеряли доходы и инвестиции не оправдались бы", - сказал министр.
Он добавил, что это экономическая дилемма, но Министерство сообщения не считает, что нужно немедленно построить рельсы европейской ширины до Риги: сначала необходимо все изучить.
Председатель комиссии Андрис Кульбергс спросил, каковы минимальные возможные затраты на первом этапе.
Бришкенс сообщил, что в том варианте проекта первого этапа, который не включает ни одну из международных станций Риги, дефицит затрат составит 3,8 миллиарда евро. Однако эти расходы еще не включают потенциальную экономию в размере 400 миллионов евро за счет оптимизации технических решений. В этом случае стоимость первого этапа составит 4,55 миллиарда евро.
Если же в проект будет включен один из международных вокзалов в Риге, то стоимость первого этапа будет зависеть от выбора узла: Миса - Рижский аэропорт или Рижский центральный вокзал - Упеслеяс.
В информационном отчете Министерства сообщения говорится, что смета на маршрут Рижский центральный вокзал - Упселеяс составляет 629 миллионов евро, а на маршрут Миса - Рижский аэропорт - 924 миллиона евро.
По мнению Бришкенса, смета на строительство линии Рижский центральный вокзал - Упселеяс еще может быть снижена. "Поэтому VAS Latvijas dzelzceļš и строители Rail Baltica должны сотрудничать и выяснить, окупятся ли эти инвестиции. Это экономический выбор, а не прихоть", - подчеркнул министр.
Министр финансов Арвил Ашераденс добавил, что у Министерства финансов есть ряд возражений к отчету, в основном связанных с экономической эффективностью, и поэтому Минфин ждет обновленного отчета.
Бришкенс отметил, что сейчас идет обсуждение и работа, и все экономические анализы затрат и выгод уже готовы, вопреки заявлениям Минфина о том, что им не ясна экономическая целесообразность проекта.
Ашераденс ответил, что доходы проекта в настоящее время оцениваются в 30 миллионов евро в год. "Насколько это экономически целесообразно, если содержание 212 км трансграничной линии потребует около 70 млн евро в год, не считая эксплуатационных и прочих расходов?", - спросил министр финансов.
Он подчеркнул, что у Минфина есть много возражений и вопросов, которые необходимо решить в настоящее время.
Как сообщалось, Министерство сообщения разработало сценарий реализации первой очереди Rail Baltic в Латвии, который предусматривает строительство одного железнодорожного пути европейского стандарта от границы Литвы до границы Эстонии и соединение трассы с одной из двух международных станций в Риге, а до завершения первой очереди железнодорожный вокзал и аэропорт планируется соединить в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.
Министерство финансов выдвинуло по разработанному Минсообщения сценарию реализации проекта более 20 возражений, указав, что в документе не предоставлена информация о том, какой будет ожидаемая экономическая выгода от использования инфраструктуры Rail Baltica и кто будет обеспечивать ее содержание и управление.
Как сообщалось, с начала реализации проект Rail Baltica значительно подорожал, кроме того, ревизионные органы стран Балтии указали на отсутствие ясности в отношении модели руководства и эксплуатации Rail Baltica.
Согласно последним оценкам совместного предприятия стран Балтии RB Rail, стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро.
Общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.
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