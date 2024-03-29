В Кулдиге началось выступление "летающей вимбы"

О самом широком водопаде в Европе - Вентас-Румба в Кулдиге - знает и гордится им почти каждый житель Латвии. Посмотреть на "летающую рыбу" ежегодно устремляется большое количество людей, однако многие ли знают причину прыжков вимбы?

Оказывается, наблюдаемое ежегодно весной и осенью необычное поведение рыбы можно объяснить очень просто - вимба отправляется на поиски лучшего места для нереста.

Направляясь на места нереста в верхней части Вентас-Румбы, она пытается преодолеть сам двухметровый водопад, прыгая в воздух.

Насколько бы удивительным это ни казалось, части рыбы это действительно удается сделать, и она отправляется дальше заботиться о существовании своего рода, сообщило в 2021 году Управление по защите природы.

За выступлением вимбы в режиме онлайн можно следить на сайте Кулдигской краевой думы.

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