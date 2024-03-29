Видео ⟩ Исторические кадры: путь Латвии в НАТО

Только что отвоевав независимость у советского режима, Латвия, которая сама еще находилась в состоянии первых зачатков демократии, постепенно начала свои первые отношения с НАТО. Сначала в рамках Совета североатлантического сотрудничества, затем в программе "Партнерство ради мира", вплоть до так называемой "Дорожной карты", которая предоставляется странам, когда членство в НАТО, можно сказать, уже вполне обеспечено.

Годы работы дипломатов, правительств, советников, латышей в изгнании, друзей и сторонников Латвии, пока не наступил момент, потрясший историю - Прага, 21 ноября 2002 года, саммит НАТО, на котором должна была решиться судьба Латвии.

"Мы все, кто были там, по-прежнему помним этот момент. Гирт Валдис Кристовскис был там рядом со мной в качестве министра. Представители вооруженных сил отмечали в своей комнате.

Подъем был огромным", - вспоминает Вайра Вике-Фрейберга, которая на тот момент была президентом Латвии.

После двух лет исследований и доказательств того, что Латвия готова, 29 марта 2004 года стало днем, когда лидеры всех семи стран наконец-то отправились в США, чтобы подать в Белый дом окончательные документы и дождаться официального приема в НАТО.

Латвию в Вашингтоне в тот день представлял глава новообразованного правительства Индулис Эмсис.

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