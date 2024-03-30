Главное за 30 марта ⟩ Переход на летнее время, пасхальные выходные и телефонные мошенники

В субботу, 30 марта, на берегу моря возле Асари можно было наблюдать необычный пейзаж - край моря окутан туманом, и туман плотный, можно практически потрогать рукой.

По прогнозам синоптиков, апрель начнется с осадков и ветреной погоды.

Телеведущая и юмористка, жена хоккеиста Родриго Лавиньша и мать двоих сыновей Яна Дулевска (43) дает совет, как сохранить молодость.

За рубежом:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в субботу, 30 марта.

Змиевская ТЭС в Харьковской области была разрушена во время массированной атаки РФ 22 марта, сообщили в "Центрэнерго".

Согласно сообщению Минюста США, американские власти подозревают гражданина Латвии в поставке высокотехнологичных авиационных комплектующих в Россию, являющуюся страной-агрессором, и ходатайствуют об экстрадиции человека, находящегося сейчас под стражей в Риге, сообщает Rus.Postimees.

В субботу, 30 марта, в городе Эде на востоке Нидерландов было взято несколько заложников, сообщила полиция. Позже стало известно, что полиция освободила всех заложников.

Президент Чехии Петр Павел опубликовал впечатляющее пасхальное поздравление в социальной сети Х (бывший Twitter).

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