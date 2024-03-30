Главное за 30 марта ⟩ Переход на летнее время, пасхальные выходные и телефонные мошенники

Суббота, 30 марта. Продолжаются пасхальные праздники. Латвия празднует, но при этом активизировались и телефонные мошенники. В офисе президента Украины снова изменения. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET. И не забудьте ночью перевести часы на летнее время!
Новости Латвии:
В ночь на воскресенье, 31 марта, состоится переход на летнее время, когда стрелки часов нужно будет перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.
Согласно общедоступной информации, график работы магазинов Lidl и Rimi в пасхальные выходные останется неизменным. Однако в магазинах торговых сетей Elvi, Maxima и top! будут изменены часы работы, об этом сообщает TV3 Ziņas.
Бывший премьер-министр и экс-политик Эйнар Репше в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио-4 высказал мнение, что режим в России во многом копирует гитлеровский режим. Репше также уверен, что Путину нужно нанести поражение в Украине. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Мошенники, постоянно ищущие новые способы выманить у своих жертв деньги, все чаще используют в своих схемах психологические методы воздействия, или так называемую социальную инженерию.
Житель Елгавы Евгений занимался своими повседневными делами, когда ему неожиданно позвонили. Через некоторое время мужчина понял, что ему звонит мошенник, сообщает программа Bez Tabu.
Агентство по охране окружающей среды США сообщает, что к воскресенью, 31 марта, страны Балтии достигнет облако пыли из пустыни Сахара.
В субботу, 30 марта, на берегу моря возле Асари можно было наблюдать необычный пейзаж - край моря окутан туманом, и туман плотный, можно практически потрогать рукой.
По прогнозам синоптиков, апрель начнется с осадков и ветреной погоды.
Телеведущая и юмористка, жена хоккеиста Родриго Лавиньша и мать двоих сыновей Яна Дулевска (43) дает совет, как сохранить молодость.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в субботу, 30 марта.
Змиевская ТЭС в Харьковской области была разрушена во время массированной атаки РФ 22 марта, сообщили в "Центрэнерго".
Согласно сообщению Минюста США, американские власти подозревают гражданина Латвии в поставке высокотехнологичных авиационных комплектующих в Россию, являющуюся страной-агрессором, и ходатайствуют об экстрадиции человека, находящегося сейчас под стражей в Риге, сообщает Rus.Postimees.
В субботу, 30 марта, в городе Эде на востоке Нидерландов было взято несколько заложников, сообщила полиция. Позже стало известно, что полиция освободила всех заложников.
Президент Чехии Петр Павел опубликовал впечатляющее пасхальное поздравление в социальной сети Х (бывший Twitter).
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