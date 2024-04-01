С апреля больным миастенией будут полностью компенсировать лекарства

Миастения - редкое хроническое аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, характеризующееся слабостью различных групп мышц. Заболевание существенно снижает качество жизни больных, в тяжелых случаях слабость поражает и дыхательные мышцы, и больной фактически не может дышать самостоятельно – без госпитализации и интенсивной терапии наступает смерть.

Кроме того, с сегодняшнего дня упрощается включение генерических и биосимилярных препаратов в перечень компенсируемых лекарств и пересматриваются индивидуальные условия компенсации, что расширяет возможности пациентов индивидуально получить компенсацию за лекарства. Согласно изменениям, если лекарство, включенное в список компенсируемых лекарств, неэффективно для конкретного пациента или противопоказано, пациент сможет получить другое лекарство для соответствующего диагноза по эквивалентной стоимости, но не более 14 228,72 евро в год.

В целях облегчения получения пациентами компенсируемых лекарств определены случаи, когда применяется упрощенный порядок включения этих лекарственных средств в перечень компенсируемых лекарственных средств, без необходимости получения заключения Государственного агентства по лекарственным средствам оценки эффективности расходов на лекарство. Таким образом, Национальной службе здравоохранения предоставлена ​​возможность по собственной инициативе включать лекарства в список компенсируемых лекарств. Поправки также предусматривают более гибкий подход к выдаче компенсируемых лекарств в аптеке.

В свою очередь с 1 июля на медикаменты, на которые установлен размер компенсации в 50%, он будет увеличен до 75%. Планируется, что это позволит снизить личные расходы на лекарства более чем 205 000 пациентов.

Перечень компенсируемых лекарств частично или полностью покрывает расходы пациента на лекарства или изделия медицинского назначения. Целью мер, включенных в процедуру компенсации, является оказание поддержки максимально широкому кругу пациентов, а также достижение минимально возможной цены на компенсируемые лекарства и изделия медицинского назначения.

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