VDD не нашла нарушения санкций в связи с продажей вертолета Авена и Шефлера

В конце марта Служба государственной безопасности (VDD) прекратила уголовное производство по факту попытки нарушения санкций Европейского союза (ЕС) в отношении миллиардера Петра Авена в связи с продажей вертолета Bell 429, принадлежащего ему и владельцу Amber Latvijas balzams, миллиардеру Юрию Шефлеру, говорится в решении, имеющемся в распоряжении информационного агентства LETA.
Вертолет принадлежал SIA Country Heli, а акциями этой компании, в свою очередь, частично владеют подконтрольное Юрию Шефлеру SIA Čiekuri-Shishki и зарегистрированная на Кипре компания Авена Abacus Limited.
Однако у фирмы с начала войны накопился долг по налогам в размере 75 тысяч евро. Служба госдоходов (VID) решила деньги взыскать. Поэтому осенью вертолет выставили на аукцион.
Долги и другие расходы были покрыты из средств, полученных на аукционе, а оставшиеся 2,8 миллиона евро хранились на депозитном счете пристава.
После продажи вертолета компания Шефлера Čiekuri-Shishki обратилась в Рижский окружной суд с требованием взыскать с Country Heli долг в размере 3,6 млн евро и проценты по кредиту. 13 сентября прошлого года суд удовлетворил иск, и компания Čiekuri-Shishki обратилась к судебному приставу с просьбой начать исполнительное производство.
У пристава возникли подозрения, что решение суда служит инструментом обхода санкций, поэтому она обратилась в VDD, которое 9 ноября прошлого года возбудило уголовное дело.
В ходе следствия был допрошен член правления Čiekuri-Shishki Гинтс Рудзитис, который рассказал, что вертолет Bell 429 был приобретен на основании кредитных договоров, заключенных в 2015 году. После того как вертолет был продан на аукционе для покрытия налоговой задолженности, был нанят адвокат, задачей которого было вернуть средства, вложенные в компанию Country Heli.
Шефлер дал показания о том, что Авен лично не участвовал в сделке по покупке вертолета, но была договоренность с бывшей женой Авена.
Шефлер также рассказал, что не говорил с Авеном о перераспределении или передаче Авену денег после аукциона по продаже вертолетов. Шефлер, как сообщается, поручил своим адвокатам лишь вернуть средства, вложенные в Country Heli, законными способами.
В конце 2022 года управляющие двух компаний подписали акт сверки, признав задолженность Country Heli перед Čiekuri-Shishki в размере 3,6 миллиона, а в январе 2023 года Čiekuri-Shishki подала иск о взыскании этой задолженности. Суд удовлетворил иск, и исполнительный лист на взыскание этой суммы был передан судебному приставу.
Оценив показания, содержание документов и другую информацию, предоставленную в ходе расследования, VDD пришло к выводу, что кредитный договор Čiekuri-Shishki от мая 2015 года и изменения к нему не являются фиктивными.
Хотя в ходе расследования выяснилось, что Авен и его доверенные лица были заинтересованы в возможности возврата средств, которые когда-то были вложены в покупку вертолета, однако VDD не получило подтверждения наличия соглашения о передаче доходов от аукциона Авену или в его пользу между доверенными лицами Country Heli, Čiekuri-Shishki и Авеном.
Учитывая изложенное, VDD прекратило уголовное производство за отсутствием состава уголовного правонарушения. Также VDD отменил арест денежных средств, принадлежащих Country Heli на сумму 2,9 миллиона.
Уже сообщалось, что в санкционном списке ЕС Петр Авен назван одним из наиболее близких к президенту России Владимиру Путину олигархов, активно оказывавших материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине.
Петру Авену не препятствовали въезду в Латвию, поскольку он является гражданином Латвии. Правда, одно время расследование обстоятельств получения Авеном гражданства проводило Управление по предотвращению и борьбе с коррупцией. Дело закрыли, не обнаружив факта взяточничества, но выявив особый фаворитизм со стороны руководства Управления по делам гражданства и миграции в отношении Авена.
Авен был внесен в санкционный список ЕС 28 февраля 2022 года, а его активы и финансовые ресурсы заморожены.
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