VDD не нашла нарушения санкций в связи с продажей вертолета Авена и Шефлера

Шефлер дал показания о том, что Авен лично не участвовал в сделке по покупке вертолета, но была договоренность с бывшей женой Авена.

Шефлер также рассказал, что не говорил с Авеном о перераспределении или передаче Авену денег после аукциона по продаже вертолетов. Шефлер, как сообщается, поручил своим адвокатам лишь вернуть средства, вложенные в Country Heli, законными способами.

В конце 2022 года управляющие двух компаний подписали акт сверки, признав задолженность Country Heli перед Čiekuri-Shishki в размере 3,6 миллиона, а в январе 2023 года Čiekuri-Shishki подала иск о взыскании этой задолженности. Суд удовлетворил иск, и исполнительный лист на взыскание этой суммы был передан судебному приставу.

Оценив показания, содержание документов и другую информацию, предоставленную в ходе расследования, VDD пришло к выводу, что кредитный договор Čiekuri-Shishki от мая 2015 года и изменения к нему не являются фиктивными.

Хотя в ходе расследования выяснилось, что Авен и его доверенные лица были заинтересованы в возможности возврата средств, которые когда-то были вложены в покупку вертолета, однако VDD не получило подтверждения наличия соглашения о передаче доходов от аукциона Авену или в его пользу между доверенными лицами Country Heli, Čiekuri-Shishki и Авеном.