Будьте осторожны! В Латвии резко выросло количество фальшивых евро

Это незначительное увеличение по сравнению с 2022 годом (13 фальшивых банкнот на миллион подлинных банкнот в обращении) и 2021 годом (12 фальшивых банкнот на миллион подлинных). Хотя количество подделок остается низким, рост показывает, что система евро не может "почивать на лаврах" и должна готовиться к введению следующей серии банкнот в обозримом будущем, что еще больше усложнит жизнь фальшивомонетчикам, считает Банк Латвии.

Банк Латвии также отмечает, что подобная подготовительная работа началась в 2023 году, когда Совет ЕЦБ, прислушавшись к мнению жителей еврозоны, назвал возможные темы для будущих банкнот - "Европейская культура" и "Реки и птицы". В 2026 году будут выбраны окончательные дизайнерские решения и принято решение о том, когда будут изготовлены и выпущены новые банкноты.

В целом в 2023 году из обращения в еврозоне было изъято около 467 тысяч поддельных банкнот евро (около 376 тысяч поддельных банкнот в 2022 году), из которых более 70% приходится на банкноты номиналом 20 и 50 евро. Из выявленных подделок 97,2% были обнаружены в странах-участницах еврозоны, 1,9% - в других странах ЕС и 0,9% - в остальном мире.

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