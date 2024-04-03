Будьте осторожны! В Латвии резко выросло количество фальшивых евро

В прошлом году в Латвии на 40,4% выросло количество фальшивых евро по сравнению с 2022 годом, сообщает Александр Антиньш, руководитель отдела денежных технологий департамента денежного обращения Банка Латвии.
В Латвии в 2023 году было обнаружено 1248 поддельных денежных знаков, в том числе 655 фальшивых банкнот и 593 поддельные монеты. В то время как в 2022 году было обнаружено 889 фальшивых денежных знаков, включая 433 поддельные банкноты и 456 поддельных монет.
Наиболее распространенными в Латвии являются поддельные монеты номиналом два евро - 43,6% от общего числа подделок, далее следуют фальшивые банкноты номиналом 50 евро (18%) и поддельные банкноты номиналом 20 евро (17%).
Оценивая качество подделок, Банк Латвии пришел к выводу, что преобладает низкокачественная продукция.
Антиньш поясняет, что, несмотря на объем фальшивок, который обусловлен увеличением количества находящихся в обращении банкнот, в том числе в еврозоне, в целом примерно на 5%, Латвия по-прежнему входит в число стран-участниц еврозоны, где ситуация с безопасностью денег самая лучшая.
Согласно опросу, проведенному Latvijas Fakti в феврале 2024 года, 61% респондентов считают евро безопасной и трудно подделываемой валютой, в то время как 13% высказали противоположное мнение. Годом ранее, в феврале 2023 года, 45% респондентов считали евро безопасными деньгами, а 29% - наоборот.
По словам Антиньша, последние статистические данные еврозоны о количестве фальшивых евро в 2023 году показывают, что количество поддельных евро остается на низком уровне - 16 поддельных банкнот на миллион подлинных банкнот в обращении.
Это незначительное увеличение по сравнению с 2022 годом (13 фальшивых банкнот на миллион подлинных банкнот в обращении) и 2021 годом (12 фальшивых банкнот на миллион подлинных). Хотя количество подделок остается низким, рост показывает, что система евро не может "почивать на лаврах" и должна готовиться к введению следующей серии банкнот в обозримом будущем, что еще больше усложнит жизнь фальшивомонетчикам, считает Банк Латвии.
Банк Латвии также отмечает, что подобная подготовительная работа началась в 2023 году, когда Совет ЕЦБ, прислушавшись к мнению жителей еврозоны, назвал возможные темы для будущих банкнот - "Европейская культура" и "Реки и птицы". В 2026 году будут выбраны окончательные дизайнерские решения и принято решение о том, когда будут изготовлены и выпущены новые банкноты.
В целом в 2023 году из обращения в еврозоне было изъято около 467 тысяч поддельных банкнот евро (около 376 тысяч поддельных банкнот в 2022 году), из которых более 70% приходится на банкноты номиналом 20 и 50 евро. Из выявленных подделок 97,2% были обнаружены в странах-участницах еврозоны, 1,9% - в других странах ЕС и 0,9% - в остальном мире.
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