Глава МИД Германии указала на слабые места в плане помощи НАТО Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) "осторожно" отреагировала на идею генсека НАТО Йенса Столтенберга учредить пакет военной помощи альянса Украине на сумму 100 млрд евро. Об этом сообщает агентство AFP в среду, 3 апреля.

По словам Бербок, у НАТО и ЕС не должны дублироваться обязательства перед Украиной. "Поэтому я не думаю, что имеет смысл снова обсуждать здесь отдельные переменные" и "жонглировать в воздухе" такими цифрами, сказала глава МИД Германии в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Бербок отметила, что Германия уже предоставила Украине гражданскую и военную поддержку на сумму 32 миллиарда евро. "Также совершенно очевидно, что нам придется платить и дальше", - сказала она, отметив, что масштабы выплат все еще остаются предметом обсуждения.

Бербок, однако, дала понять, что одобряет предложение Столтенберга передать координацию помощи Украине от США НАТО, пишет AFP. По ее словам, "правильно и важно" выделять эти средства через "действительно структурированные, надежные и долгосрочные структуры".