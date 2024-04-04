В ходе телефонного разговора между министрами обороны Франции и России - Себастьяном Лекорню и Сергеем Шойгу - французская сторона не демонстрировала готовность вести диалог по Украине, о чем утверждают в Москве. Об этом в ночь на четверг, 4 апреля, сообщают информационные агентства Reuters и AFP, цитируя слова французского правительственного источника.

Тем самым в Париже опровергают сообщение российского оборонного ведомства, сделанное 3 апреля по итогам разговора двух министров. В нем говорилось, в частности, следующее: "Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно".

"Это неправда", - такими словами прокомментировал данное заявление Минобороны РФ источник Reuters. По словам собеседника агентства, в центре телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Франции, было обсуждение возросшей террористической угрозы.

"Франция не принимала и не предлагала ничего подобного" в связи с конфликтом, приводит слова информированного источника агентство AFP.

Обсуждение возросшей угрозы терроризма

Ранее французский телеканал TF1, освещая разговор между Лекорню и Шойгу, передал, что "первоначальной темой беседы была борьба против терроризма". При этом Лекорню решительно осудил теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" и заверил, что у Парижа нет данных, которые бы указывали на причастность к теракту Украины.