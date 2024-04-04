В Эстонии украли данные клиентов Apotheka и PetCity; Латвия не пострадала от кибератаки

Компания Allium UPI, занимающаяся поставками товаров для аптек и больниц, в феврале сообщила, что в управляемой ею системе карт клиентов произошел несанкционированный доступ.

В ходе расследования было установлено, что из базы данных Allium UPI были украдены личные коды около 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.

Преступники могут установить, какие безрецептурные лекарства и другие аптечные товары были приобретены клиентами Apotheka. Но данные о рецептурных препаратах не попали в руки преступников. Были похищены данные с 2014 по 2020 год.

Глава отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции и погранохраны Эстонии Аго Амбур заявил, что имеющаяся на данный момент в распоряжении полиции информация показывает, что украденные данные не использовались в преступных целях, однако киберпреступность носит международный характер и такие утечки умело используются другими мошенниками.

Государственный прокурор Вахур Верте заявил, что киберпреступники действуют целенаправленно, чтобы получить более конфиденциальные данные.

Представители SIA Apotheka, которые управляют сетью аптек в Латвии, сообщили агентству LETA, что кибератака в Эстонии не затронула данные латвийских клиентов, поскольку данные хранятся в разных местах.

"Данные латвийских клиентов в безопасности. Инцидент произошел в Эстонии, и он никак не влияет на безопасность данных латвийских клиентов", - подчеркнула Инга Супе, представитель Apotheka.

В 2022 году Apotheka работала с оборотом 68,578 млн евро и прибылью 1,112 млн евро. Финансовые данные компании за 2023 год пока не обнародованы. Компания зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 284 704 евро, сообщает Firmas.lv.

Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity принадлежат эстонской фармацевтической торговой компании Magnum, которую контролирует бизнесмен Маргус Линнамяэ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!