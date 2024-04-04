Латвийские хоккеисты в проверочном матче обыграли Австрию

Встреча завершилась победой латвийской сборной в серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Австрийцы вышли вперёд на 16-й минуте благодаря голу Леона Валлнера. Во втором периоде Феликс Эгилс сравнял счёт, забросив свою первую шайбу за национальную сборную. В третьем периоде команды обменялись голами - сначала Юлиан Мецлер вывел гостей вперёд, а затем Данс Лочмелис восстановил равновесие на табло.

В овертайме хорошая возможность отличиться была у Арвилса Бергманиса и Лочмелиса, но гол так и не был забит. В серии буллитов точными бросками отметились Лочмелис и Роберт Букарст, а у гостей - Эмилио Ромиг.

В пятницу, 5 апреля, команды в ледовом холле "Даугава" проведут второй проверочный матч.

Всего у подопечных Харийса Витолиньша запланировано шесть домашних проверочных матчей перед чемпионатом мира по хоккею. Помимо матчей против Австрии сборная Латвии 10 и 11 апреля в "Арене Рига" сыграет с командой Финляндии, а 3 и 4 мая - с Норвегией. Все игры покажет канал TV6.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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