Ринкевич: Банк Латвии должен оценивать необоснованные ограничения к финансовым услугам

По словам Ринкевича, это касается, например, открытия счетов, осуществления платежей и предоставления кредитов. Ринкевич призвал Банк Латвии в сотрудничестве с другими ответственными учреждениями активно работать над тем, чтобы использовать все возможные инструменты для создания надлежащей основы для доступа к финансовым услугам, особенно в регионах Латвии, одновременно снижая барьеры для деятельности с низким уровнем риска.

По словам президента Латвии, учитывая геополитические риски, банковский сектор не может позволить себе работать удаленно или предоставлять услуги только в некоторых частях Латвии.

Это мешает малому и среднему бизнесу в регионах, так как зачастую различные вопросы финансирования бизнеса невозможно решить дистанционно, не имея на месте банковских отделений.

"Финансовый сектор может внести значительный вклад в конкурентоспособность Латвии.

Поэтому я считаю, что это можно и нужно решать с помощью нормативных инструментов, ставя перед коммерческими банками конкретные цели, например, создать сеть региональных филиалов по всей Латвии по определенным принципам", - сказал президент после встречи.

В Рижском замке Ринкевич встретился с Казаксом, его заместителем Сантой Пургайле, членом правления Кристине Черной-Межмале и руководителем генерального секретариата Андрисом Страздсом. В ходе встречи стороны обсудили доступность банковских услуг, предоставление критических финансовых услуг в случае кризиса и кредитную ситуацию в оборонной промышленности.

Во время встречи Банк Латвии предоставил информацию о последствиях для латвийской экономики, если Латвия полностью прекратит торговлю с Россией. Ринкевич призвал Банк Латвии поддержать отрасли своей аналитикой, тем самым способствуя началу предпринимательской деятельности на новых экспортных рынках.

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