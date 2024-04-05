Фото ⟩ Тело женщины было покрыто тысячами опухолей: хирург из США смог помочь

Шармейн Сахадео, мать двоих детей, борется с ужасающей болезнью, из-за которой все ее тело покрыто тысячами опухолей.

Теперь она может публично поделиться своей радостью от получения долгожданного облегчения после более чем 60-часовой операции.

После операции, наконец, получив возможность комфортно и нормально смотреть на свое отражение в зеркале, она могла ответить на преображение только словами: "Теперь я чувствую себя красивой".

У Шармейн это заболевание с рождения, но она говорит, что оно стало "намного хуже" после рождения второго ребенка около 20 лет назад. После родов на ее теле начали образовываться "тысячи опухолей".

Новые опухоли перевернули ее жизнь.

Шармейн считает, что болезнь стала причиной распада ее 18-летнего брака, а также вызвала серьезные финансовые трудности, поскольку работодатели были в ужасе от ее внешнего вида.

После многих лет ожидания и сбора средств она наконец нашла хирурга из Лос-Анджелеса, который был готов помочь ей избавиться от опухолей.

Операция, изменившая ее жизнь, позволила ей легче дышать, гулять, а также дала ей возможность почувствовать себя рожденной заново.

Опухоли почти полностью заблокировали нос Шармейн, из-за чего она практически не могла дышать, а опухоль, выросшая у нее во рту, которую она назвала "Фрэнк", мешала женщине есть и говорить.

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