Сборная Латвии снова обыграла Австрию в серии буллитов

Встреча завершилась победой латвийской сборной в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 3:2).

Латвийские хоккеисты вышли вперёд в первом периоде благодаря голу Мартинса Лавиньша, который переиграл голкипера австрийцев с близкого расстояния. Во втором периоде автрийцы сравняли счёт усилиями Нико Фелднера, но вскоре Харальд Эгле вновь вывел вперёд сборную Латвии. Австрийцам до перерыва вновь удалось сравнять блягодаря голу Эмилио Шерцера.

В третьем периоде и в овертайме командам не удалось отличиться, а в серии буллитов дважды отличился Эгле и один раз Маркус Комулс.

Ворота сборной Латвии защищал Эрик Витолс, отразивший 18 бросков. Автрийский голкипер Томас Хенекл сумел справиться с 31 броском.

Напомним, в четверг обе команды провели первый проверочный матч, который завершился с таким же счётом.

Помимо матчей против Австрии сборная Латвии 10 и 11 апреля в "Арене Рига" сыграет с командой Финляндии, а 3 и 4 мая - с Норвегией. Все игры покажет канал TV6.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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